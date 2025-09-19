PLS 1. Liga siatkarzy - składy drużyn, trenerzy. Kto gra? Nowy sezon 2025/2026

Robert MurawskiSiatkówka

Rozpoczął się nowy sezon PLS 1. Ligi siatkarzy. W rozgrywkach wystartowało szesnaście drużyn, a zwycięzca wywalczy awans do PlusLigi. W jakich składach wystąpią poszczególne ekipy? Kto gra na zapleczu PlusLigi? PLS 1. Liga w siatkówce - składy drużyn na nowy sezon 2025/2026 w galerii zdjęć.

W poprzednim sezonie siatkarskiej PLS 1. Ligi zwyciężyli siatkarze ChKS Chełm, którzy awansowali do PlusLigi. Z rozgrywkami pożegnały się drużyny BAS Białystok, AZS AGH Kraków oraz STS Olimpia Sulęcin.

 

Zobacz także: Turniej pełen magii! Najlepsze akcje fazy grupowej MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)

 

W sezonie 2025/26 w PLS 1. Lidze gra pięć nowych drużyn. Stal Nysa, GKS Katowice oraz MKS Będzin to spadkowicze z PlusLigi. Sparta Grodzisk Mazowiecki oraz Necko Augustów awansowały z drugiej ligi.

 

W jakich składach kluby zagrają w PLS 1. Lidze w nowym sezonie? Którzy siatkarze zmienili barwy klubowe? Którzy trenerzy pracują na zapleczu PlusLigi? PLS 1. Liga siatkarzy - składy wszystkich drużyn w nowym sezonie 2025/2026 w galerii zdjęć:

 

