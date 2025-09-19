Polka w czołowej dziesiątce mistrzostw świata na początku zmagań

26-letnia Polka w biegu płotkarskim uzyskała czas 13,47, który dał jej 1055 punktów i 11. miejsce w stawce. Najlepsza była Amerykanka Taliyah Brooks - 12,93.

W skoku wzwyż wicemistrzyni Europy z 2022 roku i srebrna medalistka halowych mistrzostw świata (2022), jak i Starego Kontynentu (2023), pokonała poprzeczkę na wysokości 1,80 m, wyrównując najlepszy wynik w sezonie. Dało jej to siódmą lokatę i przysporzyło 978 punktów.

Po 189 cm skoczyły trzykrotna mistrzyni olimpijska Nafissatou Thiam z Belgii i wicemistrzyni globu sprzed dwóch lat - Hall.

Po dwóch konkurencjach Sułek-Schubert ma 2033 pkt i jest dziewiąta. Prowadzi Hall - 2210, przed Thiam - 2127 i broniącą tytułu wicemistrzynią olimpijską z Paryża Katariną Johnson-Thompson z W. Brytanii - 2113.

W piątek siedmioboistki będą jeszcze rywalizować w pchnięciu kulą i biegu na 200 m.

KN, PAP