Polska - Kanada. Wynik meczu siatkówka. Kto wygrał Polska - Kanada MŚ siatkarzy?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata siatkarzy 2025. W meczu 1/8 finału Polska zmierzy się z Kanadą. Triumfator tego spotkania awansuje do ćwierćfinału MŚ na Filipinach.

- Jesteśmy drużyną i to jest najważniejsze. Musimy sobie pomagać, bo każdy ma słabsze i lepsze momenty na boisku. Marcin Komenda ma na sobie duży ciężar i presję, bo wszyscy od niego oczekują i wymagają. Na razie należą mu się brawa za to jak się prezentuje. Złoto Ligi Narodów, wszystkie mecze mistrzostw świata wygrane, więc trzeba mu bić brawa, a on nie musi nikogo przepraszać - przyznał przyjmujący polskiej kadry Tomasz Fornal.

- Sytuacja dojrzewa do tego momentu, w którym nie ma miejsca na wyraźną słabość. Z Kanadą trzeba udowodnić, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy bliżej mocnej poprawności. Ważne, żeby wszyscy wyrównali poziom, bo Bartosz Kurek też wszystkiego nie wyciągnie. Kamilowi też może pójść słabiej. Musimy szukać kolektywu, chociaż ja wiem, że my nie zmienimy stylu gry. Będziemy grać siatkówkę uproszczoną, szukając skuteczności - ocenił komentujący mistrzostwa świata Wojciech Drzyzga.

Polska - Kanada. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Kanada poznamy w sobotę 20 września. O tym, kto wygrał Polska - Kanada w siatkówkę, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start o godzinie 14.00 polskiego czasu.

Polsat Sport