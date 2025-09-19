Polska medalistka olimpijska bez awansu do finału MŚ

Odległość kwalifikacyjna wynosiła 62,50 i osiągnęło ją sześć zawodniczek, w tym najlepsza w piątek Serbka Adriana Vilagos - 66,06.

ZOBACZ TAKŻE: Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale

Maślak-Glugla była czwarta w grupie A, ale dzięki wynikowi bliskiemu 62 m mogła w miarę spokojnie oczekiwać na rozstrzygnięcia w grupie B. W niej dalej rzuciło pięć oszczepniczek, co 24-letniej tegorocznej mistrzyni Polski pozwoliło zameldować się w finale.

Andrejczyk spisała się na miarę tegorocznych możliwości. Rezultat 60,04 jest gorszy o 38 cm od jej najlepszego w tym sezonie.

Eliminacji, ku rozczarowaniu miejscowej publiczności, nie przebrnęła też Japonka Haruka Kitaguchi. Wynik 60,38 m wystarczył mistrzyni olimpijskiej do 14. lokaty. Tuż przed nią sklasyfikowano inną zawodniczkę gospodarzy - Momone Uedę.

BS, PAP