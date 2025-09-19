Ważne zadanie przed polskim libero. Musi powstrzymać gwiazdę rywali

Reprezentacja Polski w siatkówce już w sobotę, 20 września, zagra z Kanadą w ramach 1/8 mistrzostw świata na Filipinach. Jakub Popiwczak w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sportu ocenił dotychczasowe występy Polaków na tej imprezie oraz najbliższego rywala.

fot. FIVB, Polsat Sport
Jakub Popiwczak

Polscy siatkarze bez porażki przeszli przez pierwszy etap mistrzostw świata na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali w swojej grupie reprezentacje Rumunii, Kataru oraz Holandii, tracąc przy tym tylko jednego seta. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych w fazie play-off będzie drużyna narodowa Kanady.

 

Popiwczak zwraca uwagę na jednego zawodnika, który stanowi o sile najbliższego przeciwnika polskiego zespołu.

 

- Mają jednego reprezentanta, który ostatnio mojej drużynie klubowej dał się we znaki. Jest nim Fynnian McCarthy. Doskonale go znamy z PlusLigi, zagrywka jest tym elementem, którym bardzo się wyróżnia. Natomiast grając w reprezentacji Polski, musisz być gotowy na to, że przeciwnik nie ma nic do stracenia - uderza mocno i się nie zastanawia, ale jesteśmy na to przygotowani - przyznał Jakub Popiwczak w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

 

Jednak mocna zagrywka to także domena niektórych polskich siatkarzy, o czym sami zawodnicy mogą się przekonać podczas sesji treningowych. 

 

- W szczególności Wilfredo Leon nie przebiera w środkach. Na treningach czasem ktoś dostanie w twarz i nie może być tym zaskoczony, bo takie rzeczy się zdarzają - stwierdził libero.

 

Zawodnik Aluron CMC Warty Zawiercie skomentował także swoją aktualną dyspozycję oraz dotychczasową grę polskiej reprezentacji.

 

- Czuję się naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że wykonaliśmy nasze zadanie. Mieliśmy momenty zarówno lepszej, jak i gorszej gry. Wiadomo, przeciwnicy byli teoretycznie z nieco niższej półki, ale w każdym meczu dawali nam bodziec do lepszej gry. Grając na styku z takimi zespołami istnieje ryzyko przegrania seta, a wtedy wszystko może się potoczyć trochę gorzej - powiedział.

 

Podczas mistrzostw świata na Filipinach na etapie fazy grupowej nie zabrakło niespodzianek. Z turniejem zdołały się już pożegnać reprezentacje, które były uznawane za kandydatów do końcowego triumfu, m.in. Brazylia, Francja, Japonia czy Niemcy.

 

- Mam wrażenie, że w poprzednich edycjach mistrzostw świata pierwsza faza "przelatywała", nie wiedzieliśmy kto z kim gra i jakie są rezultaty tych spotkań. W ciągu ostatnich dwóch dni często szukaliśmy w telewizji transmisji, żeby popatrzeć na inne drużyny i kolegów, którzy zostali postawieni pod ścianą. Jedni już dzisiaj w samolocie - wracają do domu, inni za to świętują. Niesamowicie ciekawe są te mistrzostwa - ocenił Popiwczak.

 

Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:45.

 

Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 12:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go, a także o 13:25 w Polsacie.

 

 

