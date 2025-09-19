Skandaliczne zachowanie Francuzów na MŚ! Tak próbowali wybić z rytmu rywali

Francuzi skomplikowali swoją sytuację w grupie po porażce w drugim spotkaniu z Finlandią 2:3. Wcześniej bez problemów uporali się z Koreą Południową, którą pokonali bez straty seta. Scenariusz przed ostatnią serią gier był prosty. Mistrzowie olimpijscy i zarazem jeden z faworytów do medalu na tegorocznym mundialu musiał pokonać Albicelestes, aby awansować do 1/8 finału.

Zaczęło się bardzo źle dla "Trójkolorowych", którzy przegrali pierwszego oraz drugiego seta. Podopieczni Andrei Gianiego odrobili straty i doprowadzili do tie-breaka. Wydawało się, że w nim pójdą za ciosem i rzutem na taśmę wywalczą kwalifikację. Tak się jednak nie stało. Lepsi okazali się zawodnicy Marcelo Mendeza, którzy następnie nie ukrywali euforii.

Takie zachowanie nie spodobało się Gianiemu, który podszedł do Argentyńczyków i miał poprosić ich o opanowanie radości, aby okazać szacunek jego zespołowi. Są to niepotwierdzone informacje, aczkolwiek wiadomo, że zarówno Włoch, jak i jego podopieczni nie uczynili tego samego kilkanaście minut wcześniej. Wówczas kamery telewizyjne uchwyciły moment podczas jednej z przerw, kiedy Giani nakazuje Barthelemiemu Chinenyeze wylać wodę na parkiet. Miało to na celu opóźnienie gry i wybicie z rytmu przeciwnika.

Takie zachowanie, niestety od czasu do czasu praktykowane, w siatkówce uznawane jest za nieczyste, wręcz perfidne. W mediach społecznościowych nie brakuje głosów krytyki wobec Gianiego i Francuzów, którym najwidoczniej trudno jest pogodzić się z klęską na Filipinach.

