Szeroka kadra Polski na mistrzostwa świata. Ile medali uda się wywalczyć?

W finale tej konkurencji w bułgarskim Płowdiw Ziętarski i Biskup pokonali m.in. mistrzów olimpijskich z Paryża - Rumunów Andreia Corneę i Mariana Enache.

Biało-czerwoni ostatnio częściej startowali w czwórce podwójnej. Wspólnie z Dominikiem Czają i pauzującym w tym sezonie Fabianem Barańskim wywalczyli olimpijski brąz w ubiegłym roku w Paryżu, a ponadto mogą pochwalić się złotymi medalami mistrzostw świata (2022) i mistrzostw Europy (2023).

W dwójce też mają już jednak spore doświadczenie. Rywalizowali w tej osadzie m.in. w igrzyskach w Tokio, gdzie zajęli szóste miejsce. W dorobku mają też srebrny (2017) i brązowy (2019) medal MŚ oraz srebrny ME (2017), a ponadto kilka razy stanęli na podium regat Pucharu Świata, w tym na jego najwyższym stopniu.

Nie bez szans w Szanghaju będzie też czwórka podwójna w składzie: Czaja, Piotr Płomiński, Konrad Domański i Jakub Woźniak. W Płowdiw zajęli trzecią lokatę w mistrzostwach Europy.

W Chinach w rywalizacji mężczyzn wystartuje też Cezary Litka w jedynce oraz ósemka, ale podium w przypadku tych dwóch osad byłoby sporą niespodzianką.

Wśród kobiet Polki wezmą udział w dwóch konkurencjach. W czwórce podwójnej popłyną Julia Rogiewicz, Anna Khlibenko, Zuzanna Lesner i Barbara Jęchorek, które w czerwcu dość niespodziewanie zajęły trzecie miejsce w regatach Pucharu Świata w Lucernie. Rogiewicz i Khlibenko to ponadto tegoroczne młodzieżowe wicemistrzynie świata z Poznania w dwójce podwójnej.

Polskę reprezentować będzie też kobieca ósemka, ale - podobnie jak w przypadku mężczyzn w tej konkurencji - raczej nie ma większych szans na zajęcie wysokiej pozycji.

Mistrzostwa globu potrwają do 28 września.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w wioślarstwie:

KOBIETY

czwórka podwójna

Julia Rogiewicz (MKS Dwójka Warszawa), Anna Khlibenko (AZS AWFiS Gdańsk), Zuzanna Lesner (AZS AWF

Gorzów Wlkp.), Barbara Jęchorek (Posnania RBW Poznań)

ósemka

Rozalia Linowska, Anna Potrzuska (obie AZS AWFiS Gdańsk), Weronika Ludwiczak (RTW Lotto Bydgostia),

Kornelia Mattik (CHTW Chełmża), Kamila Jasińska, Barbara Stępień (obie AZS AKF Kraków), Julia

Hakobyan, Paulina Ziętarska (obie AZS UMK Toruń), Julia Wiśniewska (sterniczka; RTW Lotto

Bydgostia)

MĘŻCZYŹNI

jedynka

Cezary Litka (AZS AWF Warszawa)

dwójka podwójna

Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (RTW Lotto Bydgostia)

czwórka podwójna

Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa), Piotr Płomiński, Konrad Domański (obaj WTW Warszawa), Jakub

Woźniak (KW04 Poznań)

ósemka

Tomasz Lewicki (RTW Lotto Bydgostia), Kazimir Kujda (AZS AWF Warszawa), Szymon Tomiak (AZS AWFiS

Gdańsk), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz), Jerzy Kaczmarek, Michał Szpakowski (obaj Posnania

RBW Poznań), Emilian Jackowiak (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Oskar Streich (AZS UMK Toruń), Magdalena

Ładna (sterniczka; AZS Szczecin)

KN, PAP