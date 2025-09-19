Szeroka kadra Polski na mistrzostwa świata. Ile medali uda się wywalczyć?
Sześć polskich osad stanie na starcie rozpoczynających się w niedzielę w Szanghaju mistrzostw świata w wioślarstwie. Liderami kadry są tegoroczni mistrzowie Europy w dwójce podwójnej Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup.
W finale tej konkurencji w bułgarskim Płowdiw Ziętarski i Biskup pokonali m.in. mistrzów olimpijskich z Paryża - Rumunów Andreia Corneę i Mariana Enache.
Biało-czerwoni ostatnio częściej startowali w czwórce podwójnej. Wspólnie z Dominikiem Czają i pauzującym w tym sezonie Fabianem Barańskim wywalczyli olimpijski brąz w ubiegłym roku w Paryżu, a ponadto mogą pochwalić się złotymi medalami mistrzostw świata (2022) i mistrzostw Europy (2023).
W dwójce też mają już jednak spore doświadczenie. Rywalizowali w tej osadzie m.in. w igrzyskach w Tokio, gdzie zajęli szóste miejsce. W dorobku mają też srebrny (2017) i brązowy (2019) medal MŚ oraz srebrny ME (2017), a ponadto kilka razy stanęli na podium regat Pucharu Świata, w tym na jego najwyższym stopniu.
Nie bez szans w Szanghaju będzie też czwórka podwójna w składzie: Czaja, Piotr Płomiński, Konrad Domański i Jakub Woźniak. W Płowdiw zajęli trzecią lokatę w mistrzostwach Europy.
W Chinach w rywalizacji mężczyzn wystartuje też Cezary Litka w jedynce oraz ósemka, ale podium w przypadku tych dwóch osad byłoby sporą niespodzianką.
Wśród kobiet Polki wezmą udział w dwóch konkurencjach. W czwórce podwójnej popłyną Julia Rogiewicz, Anna Khlibenko, Zuzanna Lesner i Barbara Jęchorek, które w czerwcu dość niespodziewanie zajęły trzecie miejsce w regatach Pucharu Świata w Lucernie. Rogiewicz i Khlibenko to ponadto tegoroczne młodzieżowe wicemistrzynie świata z Poznania w dwójce podwójnej.
Polskę reprezentować będzie też kobieca ósemka, ale - podobnie jak w przypadku mężczyzn w tej konkurencji - raczej nie ma większych szans na zajęcie wysokiej pozycji.
Mistrzostwa globu potrwają do 28 września.
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w wioślarstwie:
KOBIETY
czwórka podwójna
Julia Rogiewicz (MKS Dwójka Warszawa), Anna Khlibenko (AZS AWFiS Gdańsk), Zuzanna Lesner (AZS AWF
Gorzów Wlkp.), Barbara Jęchorek (Posnania RBW Poznań)
ósemka
Rozalia Linowska, Anna Potrzuska (obie AZS AWFiS Gdańsk), Weronika Ludwiczak (RTW Lotto Bydgostia),
Kornelia Mattik (CHTW Chełmża), Kamila Jasińska, Barbara Stępień (obie AZS AKF Kraków), Julia
Hakobyan, Paulina Ziętarska (obie AZS UMK Toruń), Julia Wiśniewska (sterniczka; RTW Lotto
Bydgostia)
MĘŻCZYŹNI
jedynka
Cezary Litka (AZS AWF Warszawa)
dwójka podwójna
Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (RTW Lotto Bydgostia)
czwórka podwójna
Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa), Piotr Płomiński, Konrad Domański (obaj WTW Warszawa), Jakub
Woźniak (KW04 Poznań)
ósemka
Tomasz Lewicki (RTW Lotto Bydgostia), Kazimir Kujda (AZS AWF Warszawa), Szymon Tomiak (AZS AWFiS
Gdańsk), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz), Jerzy Kaczmarek, Michał Szpakowski (obaj Posnania
RBW Poznań), Emilian Jackowiak (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Oskar Streich (AZS UMK Toruń), Magdalena
Ładna (sterniczka; AZS Szczecin)