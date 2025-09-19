Tauron Liga. Siatkarki wracają do gry! Kiedy rozpocznie się nowy sezon?
Sezon reprezentacyjny w siatkówce kobiet już za nami. Kibice siatkarscy z pewnością nie mogą się już doczekać startu rozgrywek ligowych. Kiedy rozpocznie się nowy sezon Tauron Ligi? Kiedy zostaną rozegrane pierwsze spotkania? Kto zagra w meczu otwarcia? Początek sezonu w Tauron Lidze siatkarek zbliża się wielkimi krokami, sprawdź kluczowe daty.
Mistrzostwo Polski siatkarek 2025 wywalczył DevelopRes Rzeszów. To pierwszy tytuł w historii tego klubu, który w poprzednich latach kolekcjonował srebrne medale. W finale Tauron Ligi rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź. Po brązowy medal sięgnęła ekipa PGE Grot Budowlani Łódź, która w batalii o trzecie miejsce ograła BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.
Z Tauron Ligi spadła najgorsza drużyna fazy zasadniczej - Energa MKS Kalisz. Beniaminkiem będzie najlepszy zespół pierwszej ligi w poprzednim sezonie - ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki.
W sezonie 2025/2026 w Tauron Lidze, podobnie jak w poprzednim, wystartuje dwanaście zespołów. Rozegrają one dwie rundy - mecz i rewanż, systemem "każdy z każdym". W tej zasadniczej części sezonu zostaną rozegrane 22 kolejki spotkań. Drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli miejsca od 1 do 8, zagrają w play-off.
Kiedy startuje nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi?
Pierwsza kolejka Tauron Ligi w nowym sezonie 2025/2026 zostanie rozegrana w dniach 9–12 października. Rozgrywki zainauguruje w czwartek 9 października mecz #VolleyWrocław – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki.
Na hit premierowej kolejki zapowiada się konfrontacja BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała z Developresem Rzeszów, czyli czwartej drużyny poprzedniego sezonu z mistrzyniami Polski. Pozostałe mecze tej serii gier to PGE Budowlani Łódź – ITA Tools Stal Mielec, Metalkas Pałac Bydgoszcz – Moya Radomka Radom, UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź oraz Lotto Chemik Police – Sokół & Hagric Mogilno.