Turcja - Holandia. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy 2025?

Turcja - Holandia to pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy 2025. Kto wygrał mecz Turcja - Holandia? Jaki był wynik meczu Turcja - Holandia w siatkówkę?

Za nami faza grupowa mistrzostw świata 2025 siatkarzy. W meczu 1/8 finału Turcja zmierzy się z Holandią.

 

Holandia w fazie grupowej rywalizowała z Polską. W ostatniej kolejce Oranje przegrali z Biało-Czerwonymi i przez to zajęli drugie miejsce w grupie, tym samym trafiając na Turcję w 1/8 finału.

 

Wygrany meczu Turcja - Holandia w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym ze starcia Polska - Kanada.

Turcja - Holandia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Turcja - Holandia poznamy w sobotę 20 września. O tym, kto wygrał mecz Turcja - Holandia w siatkówkę, przekonamy się w godzinach południowych - start o godzinie 09.30 polskiego czasu.

