Turniej pełen magii! Najlepsze akcje fazy grupowej MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)
Za nami faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy! Pierwsza część turnieju na Filipinach dostarczyła kibicom sporo emocji oraz sensacyjnych rozstrzygnięć. Nie brakowało również znakomitych akcji. Bardzo długie wymiany, asy serwisowe, efektowne ataki i potężne bloki - zobacz najlepsze akcje fazy grupowej MŚ 2025.
Najdłuższe akcje w fazie grupowej MŚ siatkarzy 2025
Najlepsze asy serwisowe w fazie grupowej MŚ siatkarzy 2025
Efektowne ataki w fazie grupowej MŚ siatkarzy 2025
Punktowe bloki w fazie grupowej MŚ siatkarzy 2025
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczyły awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Pary 1/8 finału. Kto awansował do fazy pucharowej?
Rywalizacja w fazie grupowej przyniosła wiele zaskakujących rozstrzygnięć. Któż mógłby się spodziewać, że już na tym etapie rywalizację w mistrzostwach świata zakończą takie drużyny jak Brazylia, Francja czy Japonia?
Pierwsza część turnieju obfitowała w efektowne akcje. Spektakularne ataki, potężne bloki, zaskakujące serwisy oraz długie wymiany, pełne kapitalnych obron to prawdziwa uczta dla siatkarskich kibiców. Zebraliśmy je w jednym miejscu.
Najlepsze akcje fazy grupowej MŚ siatkarzy 2025 w materiałach wideo:
MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:
MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:
MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:
MŚ siatkarzy 2025 - najdłuższe akcje:
Czempionat globu wkracza w decydującą fazę - przed nami pucharowa część turnieju. W dniach 20–23 września zostaną rozegrane mecze 1/8 finału, na 24 i 25 września zaplanowano ćwierćfinały, w sobotę 27 września odbędą się półfinały, a w niedzielę 28 września - mecze o medale.Przejdź na Polsatsport.pl