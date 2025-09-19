Turniej pełen magii! Najlepsze akcje fazy grupowej MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczyły awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Pary 1/8 finału. Kto awansował do fazy pucharowej?

Rywalizacja w fazie grupowej przyniosła wiele zaskakujących rozstrzygnięć. Któż mógłby się spodziewać, że już na tym etapie rywalizację w mistrzostwach świata zakończą takie drużyny jak Brazylia, Francja czy Japonia?

Pierwsza część turnieju obfitowała w efektowne akcje. Spektakularne ataki, potężne bloki, zaskakujące serwisy oraz długie wymiany, pełne kapitalnych obron to prawdziwa uczta dla siatkarskich kibiców. Zebraliśmy je w jednym miejscu.

Najlepsze akcje fazy grupowej MŚ siatkarzy 2025 w materiałach wideo:

MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarzy 2025 - najdłuższe akcje:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Czempionat globu wkracza w decydującą fazę - przed nami pucharowa część turnieju. W dniach 20–23 września zostaną rozegrane mecze 1/8 finału, na 24 i 25 września zaplanowano ćwierćfinały, w sobotę 27 września odbędą się półfinały, a w niedzielę 28 września - mecze o medale.