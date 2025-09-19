W dzisiejszym materiale przeniesiemy się do roku 2009, w którym kibiców boksu zelektryzowała walka Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem i złoto mistrzostw Europy siatkarzy, a także do 2012 roku i pierwszego sukcesu "Biało-Czerwonych" w Lidze Światowej.





25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport. Legenda ćwierćwiecza

Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.

Walka Gołota - Adamek i wielkie triumfy siatkarzy. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport

