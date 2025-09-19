Walka Gołota - Adamek i wielkie triumfy siatkarzy. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport

Inne

Polsat Sport obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Przez ten czas nasi Widzowie mogli oglądać na antenach stacji największe sukcesy polskich sportowców, między innymi siatkarzy, piłkarzy, pięściarzy, tenisistów czy gwiazd MMA, a wszystko to okraszone barwnym, emocjonującym komentarzem naszych dziennikarzy i ekspertów.

Walka Gołota - Adamek i wielkie triumfy siatkarzy. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport
fot. Polsat Sport
Walka Gołota - Adamek i wielkie triumfy siatkarzy. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport

W dzisiejszym materiale przeniesiemy się do roku 2009, w którym kibiców boksu zelektryzowała walka Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem i złoto mistrzostw Europy siatkarzy, a także do 2012 roku i pierwszego sukcesu "Biało-Czerwonych" w Lidze Światowej.

25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport. Legenda ćwierćwiecza

 

Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.

Walka Gołota - Adamek i wielkie triumfy siatkarzy. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
25 LAT POLSATU SPORTINNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tak wyglądała XIII edycja biegu GROM Challenge - Siła i Honor

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 