Walka Gołota - Adamek i wielkie triumfy siatkarzy. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport
Polsat Sport obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Przez ten czas nasi Widzowie mogli oglądać na antenach stacji największe sukcesy polskich sportowców, między innymi siatkarzy, piłkarzy, pięściarzy, tenisistów czy gwiazd MMA, a wszystko to okraszone barwnym, emocjonującym komentarzem naszych dziennikarzy i ekspertów.
W dzisiejszym materiale przeniesiemy się do roku 2009, w którym kibiców boksu zelektryzowała walka Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem i złoto mistrzostw Europy siatkarzy, a także do 2012 roku i pierwszego sukcesu "Biało-Czerwonych" w Lidze Światowej.
Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.