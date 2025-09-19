Wielka szkoda! Polka bez awansu do finału MŚ

Anna Wielgosz zajęła ósme miejsce w swoim biegu półfinałowym i nie awansowała do finału rywalizacji na 800 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Czas Polki to 1.59,72, o 1,09 gorszy niż w eliminacjach, kiedy ustanowiła rekord życiowy.