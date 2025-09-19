Wielka szkoda! Polka bez awansu do finału MŚ

Anna Wielgosz zajęła ósme miejsce w swoim biegu półfinałowym i nie awansowała do finału rywalizacji na 800 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Czas Polki to 1.59,72, o 1,09 gorszy niż w eliminacjach, kiedy ustanowiła rekord życiowy.

fot. PAP
Anna Wielgosz

Najlepsza w półfinałach okazała się Kenijka Lilian Odira - 1.56,85.

 

Rok 2025 jest najlepszy w karierze 31-letniej Wielgosz. W marcu wygrała halowe mistrzostwa Europy w Apeldoornie, a z Tokio wróci z rekordem życiowym.

 

Margarita Koczanowa i Angelika Sarna odpadły w eliminacjach.

 

Finał tej konkurencji - w niedzielę.

MR, PAP
