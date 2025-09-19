Zapadła decyzja! Mecz Igi Świątek przełożony

Pogoda od początku tygodnia torpeduje program zawodów w stolicy Korei Płd., w których Świątek występuje po raz pierwszy. Najwyżej rozstawiona Polka zdołała rozegrać tylko jedno spotkanie, gdyż na otwarcie miała tzw. wolny los. W 2. rundzie natomiast pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę 6:3, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Finały Billie Jean King Cup 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W piątek nie rozpoczął się żaden z ćwierćfinałów, a Polka z Czeszką miały grać jako trzecie w kolejności. Już w ciągu dnia organizatorzy zmienili plan gier i dość zaskakująco usunęli z niego pojedynek rozstawionej z numerem trzecim Dunki Clary Tauson z Australijką Mayą Joint, wyznaczając go na sobotni poranek. A z tej pary wyłoni się ewentualna półfinałowa rywalka Świątek.

Teraz już wiadomo, że mecz Świątek również zostanie rozegrany w sobotę. Na razie nie jest znana jego dokładna godzina.

mtu, PAP, Polsat Sport