Argentyna - Włochy. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?
Argentyna - Włochy to hit mistrzostw świata siatkarzy, jeśli chodzi o 1/8 finału imprezy na Filipinach. Kto wygrał mecz Argentyna - Włochy? Jaki był wynik meczu Argentyna - Włochy w siatkówkę?
Czas na kolejne rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata siatkarzy. Niedziela to ciąg dalszy meczów w ramach 1/8 finału MŚ na Filipinach.
Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025
Dzień wcześniej poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów - Turcja wygrała z Holandią, a Polska z Kanadą i to właśnie triumfatorzy tych spotkań powalczą w bezpośrednim starciu o awans do półfinału.
Zanim jednak Polska zagra z Turcją, poznamy kolejnych ćwierćfinalistów. W hitowym starciu tej fazy turnieju Argentyna zmierzy się z Włochami.
Argentyna - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?
Wynik meczu Argentyna - Włochy poznamy w niedzielę 21 września. O tym, kto wygrał mecz Argentyna - Włochy w siatkówkę w MŚ 2025, przekonamy się w godzinach południowych - start spotkania o godzinie 09.30 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl