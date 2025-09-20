Argentyna - Włochy. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Czas na kolejne rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata siatkarzy. Niedziela to ciąg dalszy meczów w ramach 1/8 finału MŚ na Filipinach.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Dzień wcześniej poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów - Turcja wygrała z Holandią, a Polska z Kanadą i to właśnie triumfatorzy tych spotkań powalczą w bezpośrednim starciu o awans do półfinału.

Zanim jednak Polska zagra z Turcją, poznamy kolejnych ćwierćfinalistów. W hitowym starciu tej fazy turnieju Argentyna zmierzy się z Włochami.

Argentyna - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Wynik meczu Argentyna - Włochy poznamy w niedzielę 21 września. O tym, kto wygrał mecz Argentyna - Włochy w siatkówkę w MŚ 2025, przekonamy się w godzinach południowych - start spotkania o godzinie 09.30 polskiego czasu.

