Bayern ciągle w formie. Hat-trick Kane'a

6:0, 3:2, 5:0 i teraz 4:1 - to wszystkie wygrane Bayernu w lidze niemieckiej w tym sezonie.

Hoffenheim skutecznie broniło się do 44. minuty, kiedy prowadzenie gościom dał Harry Kane. Tuż po przerwie Anglik podwyższył z rzutu karnego, a hat-tricka skompletował w 77. minucie, gdy znów wykorzystał „jedenastkę”. Na koncie ma już osiem goli i zdecydowanie przewodzi klasyfikacji strzelców.

Łącznie w niemieckiej ekstraklasie były snajper Tottenhamu Hotspur uzyskał 70 bramek w 67 występach.

Pięć minut później honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Czech Vladimir Coufal. W doliczonym przez sędziego czasie gry wynik ustalił Serge Gnabry.

W tabeli Bayern o pięć punktów wyprzedza Borussię Dortmund, beniaminka FC Koeln Jakuba Kamińskiego i St. Pauli Adama Dźwigały.

WYNIKI I TABELA BUNDESLIGI

PAP