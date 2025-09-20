Betclic 1 Liga: Pogoń Siedlce - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Pogoń Siedlce - Śląsk Wrocław to jeden z sobotnich meczów 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Siedlczanie przed tym spotkaniem mieli bilans trzech zwycięstw, trzech remisów i trzech porażek. Posiadali również status najlepszej defensywy zaplecza PKO BP Ekstraklasy, ponieważ do tego momentu stracili zaledwie siedem goli. Tydzień wcześniej Pogoń przegrała jednak w Głogowie z Chrobrym 1:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo Jagiellonii w Płocku, zmiana lidera w PKO BP Ekstraklasie

 

Śląsk, którego celem na sezon 2025/2026 jest awans, w dziewięciu meczach wygrał pięciokrotnie, dwukrotnie remisując oraz przegrywając. Wrocławianie przed rywalizacją w Siedlcach wygrali dwa spotkania z rzędu, ostatnie u siebie z Puszczą Niepołomice 2:0.

 

Co ciekawe, sobotnia potyczka Pogoni ze Śląskiem to pierwsza taka konfrontacja obu klubów na niwie ligowej w historii.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SIEDLCEŚLĄSK WROCŁAW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 