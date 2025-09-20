Siedlczanie przed tym spotkaniem mieli bilans trzech zwycięstw, trzech remisów i trzech porażek. Posiadali również status najlepszej defensywy zaplecza PKO BP Ekstraklasy, ponieważ do tego momentu stracili zaledwie siedem goli. Tydzień wcześniej Pogoń przegrała jednak w Głogowie z Chrobrym 1:2.

Śląsk, którego celem na sezon 2025/2026 jest awans, w dziewięciu meczach wygrał pięciokrotnie, dwukrotnie remisując oraz przegrywając. Wrocławianie przed rywalizacją w Siedlcach wygrali dwa spotkania z rzędu, ostatnie u siebie z Puszczą Niepołomice 2:0.

Co ciekawe, sobotnia potyczka Pogoni ze Śląskiem to pierwsza taka konfrontacja obu klubów na niwie ligowej w historii.

KN, Polsat Sport