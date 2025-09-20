Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo

Polonia Bytom - Miedź Legnica to jeden z sobotnich meczów 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Bytomianie dobrze rozpoczęli ten sezon, o czym świadczy bilans pięciu zwycięstw, remisu i trzech porażek. Ekipa ze Śląska tydzień wcześniej pokonała na wyjeździe lokalnego rywala - GKS Tychy 2:1.

 

Z kolei legniczanie mogą mówić o fatalnym wejściu w rozgrywki, ponieważ ponieśli aż cztery porażki z rzędu. Potem nastąpił jednak wzrost formy i passa pięciu spotkań bez porażki - dwa remisy oraz trzy zwycięstwa. W połowie września Miedź podzieliła się punktami z Polonią Warszawa, remisując u siebie 1:1.

 

Polonia Bytom i Miedź Legnica rywalizowały ze sobą kilkukrotnie w rozgrywkach ligowych. Przed sobotnim starciem ostatni raz do takiej potyczki doszło w 2013 roku.

 

KN, Polsat Sport
