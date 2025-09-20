Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo
Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice to jeden z meczów 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Piłkarze ze stolicy w dziewięciu spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa, czterokrotnie remisując i ponosząc dwie porażki.
O wiele gorzej w tym czasie spisywała się Puszcza. Ekipa z Małopolski nie wygrała żadnego starcia! Niepołomiczanie aż sześciokrotnie remisowali i ponieśli trzy porażki, przez co osunęli się do strefy spadkowej.
Oba zespoły rywalizowały ze sobą w poprzednim sezonie w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wówczas Puszcza wygrała po dogrywce 2:1.
