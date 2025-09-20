Piłkarze ze stolicy w dziewięciu spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa, czterokrotnie remisując i ponosząc dwie porażki.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo Jagiellonii w Płocku, zmiana lidera w PKO BP Ekstraklasie

O wiele gorzej w tym czasie spisywała się Puszcza. Ekipa z Małopolski nie wygrała żadnego starcia! Niepołomiczanie aż sześciokrotnie remisowali i ponieśli trzy porażki, przez co osunęli się do strefy spadkowej.

Oba zespoły rywalizowały ze sobą w poprzednim sezonie w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wówczas Puszcza wygrała po dogrywce 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport