Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice to jeden z meczów 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Piłkarze ze stolicy w dziewięciu spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa, czterokrotnie remisując i ponosząc dwie porażki.

 

O wiele gorzej w tym czasie spisywała się Puszcza. Ekipa z Małopolski nie wygrała żadnego starcia! Niepołomiczanie aż sześciokrotnie remisowali i ponieśli trzy porażki, przez co osunęli się do strefy spadkowej.

 

Oba zespoły rywalizowały ze sobą w poprzednim sezonie w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wówczas Puszcza wygrała po dogrywce 2:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOLONIA WARSZAWAPUSZCZA NIEPOŁOMICE

