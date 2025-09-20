Brazylijczyk poszedł po złoto. Odległa lokata Polaka

Bonfim triumfował czasem 1:18.35. Brazylijczyk zdobył czwarty medal mistrzostw świata, ale pierwszy złoty. W zeszłą sobotę wywalczył srebro w chodzie na 35 km.

Wang stracił do zwycięzcy osiem sekund, a McGrath był wolniejszy o 10 s. Tuż za podium uplasował się Francuz Aurelien Quinion, który poprawił rekord życiowy na 1:18.49. Ben Hlima uzyskał swój trzeci czas w karierze - 1:20.39.

Startująca wcześniej Katarzyna Zdziebło zajęła 14. miejsce w chodzie na 20 km. Wygrała Hiszpanka Maria Perez. Srebrny medal zdobyła Meksykanka Alegna Gonzalez, a brąz wywalczyła Japonka Nanako Fujii.

W sobotniej sesji porannej MŚ w skoku w dal wystąpi jeszcze Adrianna Sułek-Schubert, która rywalizuje w siedmioboju.

