Serbski szkoleniowiec w przedmeczowym wywiadzie wskazał, że miejsce 28-latka na placu gry zajmie Kamil Semeniuk. Jednocześnie stwierdził, iż nie chce ryzykować zdrowiem Fornala, ale jeśli zajdzie wyższa konieczność, to wtedy przyjmujący może pojawić się na boisku.

- Zaczynamy z "Semenem" i Leonem. Wiem, że on jest gotów, ale nie chcę ryzykować. Jeśli będzie potrzeba, to będzie grał - wyjaśnił trener.

Przypomnijmy, że we wcześniejszej fazie turnieju z powodu drobnej kontuzji pauzował Bartosz Kurek. Natomiast Fornal już w przededniu spotkania trenował bardziej oszczędnie w porównaniu z kolegami z zespołu.

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport