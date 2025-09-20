Co ze zdrowiem Tomasza Fornala? Jest komentarz Nikoli Grbicia
Tomasz Fornal nie znalazł się w wyjściowym składzie siatkarskiej reprezentacji Polski na spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata z Kanadą. Przyjmujący zmaga się z kontuzją. Jak poważny jest uraz? Głos w tej sprawie zabrał Nikola Grbić.
Serbski szkoleniowiec w przedmeczowym wywiadzie wskazał, że miejsce 28-latka na placu gry zajmie Kamil Semeniuk. Jednocześnie stwierdził, iż nie chce ryzykować zdrowiem Fornala, ale jeśli zajdzie wyższa konieczność, to wtedy przyjmujący może pojawić się na boisku.
- Zaczynamy z "Semenem" i Leonem. Wiem, że on jest gotów, ale nie chcę ryzykować. Jeśli będzie potrzeba, to będzie grał - wyjaśnił trener.
Przypomnijmy, że we wcześniejszej fazie turnieju z powodu drobnej kontuzji pauzował Bartosz Kurek. Natomiast Fornal już w przededniu spotkania trenował bardziej oszczędnie w porównaniu z kolegami z zespołu.
Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w poniższym materiale wideo.
