Dobre wieści z Tokio. Polki w finale sztafety

W pierwszym biegu eliminacyjnym Bukowiecka na ostatniej zmianie wyprzedziła kilka rywalek i awansowała na trzecią pozycję. Polki przegrały z Jamajkami - 3.22,77 i Norweżkami - 3.23,84.

Drugą serię wygrały Amerykanki - 3.22,53. Do finału awansowały trzy najszybsze sztafety z dwóch serii oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami.

Wcześniej odbyły się eliminacje sztafety 4x400 m mężczyzn. Broniący tytuły Amerykanie uzyskali dopiero 14. czas - 3.01,06 i nie wystąpią w finale. Najszybsza była sztafeta Botswany - 2.57,68. Polacy nie startowali.

PAP