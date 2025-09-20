Dobre wieści z Tokio. Polki w finale sztafety

Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Aleksandra Formella i Natalia Bukowiecka czasem 3,24,39 awansowały do finału sztafety 4x400 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. W niedzielę o medal powalczy osiem ekip.

Dobre wieści z Tokio. Polki w finale sztafety
Fot. PAP
Polki w finale sztafety 4x400 metrów

W pierwszym biegu eliminacyjnym Bukowiecka na ostatniej zmianie wyprzedziła kilka rywalek i awansowała na trzecią pozycję. Polki przegrały z Jamajkami - 3.22,77 i Norweżkami - 3.23,84.

 

Drugą serię wygrały Amerykanki - 3.22,53. Do finału awansowały trzy najszybsze sztafety z dwóch serii oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami.

 

Wcześniej odbyły się eliminacje sztafety 4x400 m mężczyzn. Broniący tytuły Amerykanie uzyskali dopiero 14. czas - 3.01,06 i nie wystąpią w finale. Najszybsza była sztafeta Botswany - 2.57,68. Polacy nie startowali.

PAP
