Drabinka MŚ siatkarzy 2025. Droga Polski do finału. Z kim zagra Polska?

Polska awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata siatkarzy. W 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia ograli Kanadyjczyków i wywalczyli awans do najlepszej ósemki MŚ na Filipinach.

Polscy kibice mogą więc zerkać na to, jak wygląda drabinka MŚ siatkarzy 2025, jeśli chodzi właśnie o reprezentację Polski.

Ćwierćfinał MŚ siatkarzy. Z kim zagra Polska?

W ćwierćfinale MŚ siatkarzy 2025 polscy siatkarze zagrają z Turkami. W 1/8 finału reprezentacja Turcji wygrała z Holandią, grupowym rywalem Biało-Czerwonych.

Półfinał MŚ siatkarzy. Z kim może zagrać Polska?

Jeśli chodzi o półfinał MŚ siatkarzy, drabinka mistrzostw świata w siatkówkę na Filipinach ułożyła się w taki sposób, że na tym etapie turnieju Polska może zagrać z Argentyną, Włochami, Belgią lub Finlandią.

Finał MŚ siatkarzy. Z kim może zagrać Polska?

W finale MŚ siatkarzy Polska może zagrać z kimś z zestawu Tunezja/Czechy/Serbia/Iran/USA/Słowenia/Bułgaria/Portugalia.

Drabinka MŚ siatkarzy 2025. Droga Polski do finału:

Ćwierćfinał - Turcja



Półfinał - Argentyna/Włochy/Belgia/Finlandia



Finał - Tunezja/Czechy/Serbia/Iran/USA/Słowenia/Bułgaria/Portugalia

