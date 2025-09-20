Estimet Rocky Boxing Night XXII. Wyniki walk

Sporty walki

Już w sobotni wieczór w Żukowie kibice zobaczą kolejną galę Estimet Rocky Boxing Night. Organizatorzy przygotowali sześć emocjonujących starć, a w walce wieczoru Nikodem Jeżewski (24-2-1) stanie naprzeciw Rosmena Brito (13-2). Sprawdźcie wyniki walk na gali Estimet Rocky Boxing Night XXII.

Estimet Rocky Boxing Night XXII. Wyniki walk
fot: Facebook/Rocky Boxing Night
Nikodem Jeżewski (po lewej) oraz Rosmen Brito (po prawej)

W walce wieczoru gali ponownie do ringu wejdzie Nikodem Jeżewski. Polak ostatni raz boksował w kwietniu tego roku, kiedy pewnie wypunktował Vaclava Pejsara. To zwycięstwo było piątym z rzędu w jego rekordzie.

 

Serię triumfów Jeżewskiego spróbuje przerwać Rosmen Brito. 35-letni Wenezuelczyk wszystkie swoje dotychczasowe zwycięstwa odniósł na krajowych ringach. Kiedy tylko wychodził walczyć poza granicami ojczyzny - w Azerbejdżanie i Japonii - musiał uznawać wyższość rywali.

 

ZOBACZ TAKŻE: Piłka nożna czy siatkówka? Ulubiona muzyka? Seria pytań do Julii Szeremety

 

Poza głównym starciem kibice zobaczą także pojedynek Kajetana Kalinowskiego, który skrzyżuje rękawice z kolejnym Wenezuelczykiem - Yeisonem Gonzalezem. Emocji dostarczą również walki z udziałem takich zawodników jak Mateusz Polski, Filip Wąchała czy Łukasz Puczyński.

Wyniki walk na gali Estimet Rocky Boxing Night XXII:

Nikodem Jeżewski (24-2-1) - Rosmen Brito (13-2)

Kajetan Kalinowski (10-1) - Yeison Gonzalez (21-14)

Mateusz Polski (9-1) - Joniker Tovar (22-5-1)

Filip Wąchała (3-0) - Nikita Chorni (2-0)

Łukasz Puczyński (5-1-1) - Jose Yeguez (8-5)

Vitali Burlak (0-0) - Michał Kuźniak (0-0-1)

 

Transmisja gali Estimet Rocky Boxing Night XXII w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (19:00) oraz w Super Polsacie od 20:00.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSESTIMET ROCKY BOXING NIGHT XXIINIKODEM JEŻEWSKIROSMEN BRITOSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Głowacki - Krzysztof Warekso. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 