Estimet Rocky Boxing Night XXII. Wyniki walk

W walce wieczoru gali ponownie do ringu wejdzie Nikodem Jeżewski. Polak ostatni raz boksował w kwietniu tego roku, kiedy pewnie wypunktował Vaclava Pejsara. To zwycięstwo było piątym z rzędu w jego rekordzie.

Serię triumfów Jeżewskiego spróbuje przerwać Rosmen Brito. 35-letni Wenezuelczyk wszystkie swoje dotychczasowe zwycięstwa odniósł na krajowych ringach. Kiedy tylko wychodził walczyć poza granicami ojczyzny - w Azerbejdżanie i Japonii - musiał uznawać wyższość rywali.

Poza głównym starciem kibice zobaczą także pojedynek Kajetana Kalinowskiego, który skrzyżuje rękawice z kolejnym Wenezuelczykiem - Yeisonem Gonzalezem. Emocji dostarczą również walki z udziałem takich zawodników jak Mateusz Polski, Filip Wąchała czy Łukasz Puczyński.

Wyniki walk na gali Estimet Rocky Boxing Night XXII:

Nikodem Jeżewski (24-2-1) - Rosmen Brito (13-2)

Kajetan Kalinowski (10-1) - Yeison Gonzalez (21-14)

Mateusz Polski (9-1) - Joniker Tovar (22-5-1)

Filip Wąchała (3-0) - Nikita Chorni (2-0)

Łukasz Puczyński (5-1-1) - Jose Yeguez (8-5)

Vitali Burlak (0-0) - Michał Kuźniak (0-0-1)

Transmisja gali Estimet Rocky Boxing Night XXII w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (19:00) oraz w Super Polsacie od 20:00.

ŁO, Polsat Sport