Imponująca forma! Real Madryt z kolejnym zwycięstwem

W obecności ponad 73 tys. widzów na trybunach Santiago Bernabeu „Królewscy”, z powracającym do podstawowego składu Brazylijczykiem Viniciusem Juniorem, odnieśli zasłużone zwycięstwo.

Pierwszą bramkę zdobył w 22. minucie wspaniałym strzałem z dystansu rodak Viniciusa - Eder Militao, a na początku drugiej połowy wynik ustalił Kylian Mbappe. Francuski napastnik prowadzi w klasyfikacji strzelców, mając na koncie pięć goli.

W niedzielę Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra u siebie z solidnie prezentującym się, zajmującym szóste miejsce Getafe.

W tabeli Real Madryt z kompletem 15 punktów wyprzedza Barcelonę i Espanyol - po 10. O jeden punkt mniej mają Betis Sewilla (rozegrał już sześć spotkań), Athletic Bilbao oraz Getafe.

BS, PAP