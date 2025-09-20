Imponująca forma! Real Madryt z kolejnym zwycięstwem

Piłka nożna

Real Madryt wygrał u siebie z Espanyolem Barcelona 2:0 w 5. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej i wciąż nie stracił punktów. Goście, którzy świetnie rozpoczęli sezon, ponieśli pierwszą porażkę, ale zachowali trzecie miejsce w tabeli.

fot. PAP

W obecności ponad 73 tys. widzów na trybunach Santiago Bernabeu „Królewscy”, z powracającym do podstawowego składu Brazylijczykiem Viniciusem Juniorem, odnieśli zasłużone zwycięstwo.

 

Pierwszą bramkę zdobył w 22. minucie wspaniałym strzałem z dystansu rodak Viniciusa - Eder Militao, a na początku drugiej połowy wynik ustalił Kylian Mbappe. Francuski napastnik prowadzi w klasyfikacji strzelców, mając na koncie pięć goli.

 

W niedzielę Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra u siebie z solidnie prezentującym się, zajmującym szóste miejsce Getafe.

 

W tabeli Real Madryt z kompletem 15 punktów wyprzedza Barcelonę i Espanyol - po 10. O jeden punkt mniej mają Betis Sewilla (rozegrał już sześć spotkań), Athletic Bilbao oraz Getafe.

BS, PAP
HISZPANIAPIŁKA NOŻNA
