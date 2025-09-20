Niesamowity wyczyn Hiszpanki w MŚ. Polka tym razem poza czołową dziesiątką

Katarzyna Zdziebło zajęła 14. miejsce w chodzie na 20 km podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrała Hiszpanka Maria Perez, która triumfowała też na dystansie 35 km. Srebrny medal zdobyła Meksykanka Alegna Gonzalez, a brąz wywalczyła Japonka Nanako Fujii.

Perez triumfowała czasem 1:25.54. Hiszpanka zdobyła już czwarty złoty medal MŚ, gdyż dublet zanotowała również dwa lata temu w Budapeszcie.

 

Polka pokonała dystans 20 km w 1:29.31.

 

Zdziebło to podwójna wicemistrzyni globu z Eugene sprzed trzech lat.

 

W tym roku w stolicy Japonii na 35 km zajęła piątą lokatę, wracając do światowej czołówki po trzech latach walki z kontuzjami.

 

Jak na razie Polska nie zdobyła podczas MŚ 2025 ani jednego medalu. Zobacz TUTAJ aktualną klasyfikację medalową.

 

Impreza w Tokio potrwa do 21 września.

