Niesamowity wyczyn Hiszpanki w MŚ. Polka tym razem poza czołową dziesiątką

Perez triumfowała czasem 1:25.54. Hiszpanka zdobyła już czwarty złoty medal MŚ, gdyż dublet zanotowała również dwa lata temu w Budapeszcie.

ZOBACZ TAKŻE: Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale

Polka pokonała dystans 20 km w 1:29.31.

Zdziebło to podwójna wicemistrzyni globu z Eugene sprzed trzech lat.

W tym roku w stolicy Japonii na 35 km zajęła piątą lokatę, wracając do światowej czołówki po trzech latach walki z kontuzjami.

Jak na razie Polska nie zdobyła podczas MŚ 2025 ani jednego medalu. Zobacz TUTAJ aktualną klasyfikację medalową.

Impreza w Tokio potrwa do 21 września.

BS, PAP