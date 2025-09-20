Kiedy są ćwierćfinały w siatkówkę? Kiedy Polska gra w ćwierćfinale MŚ siatkarzy?

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 wchodzą w decydującą fazę. Już niedługo w grze pozostanie osiem najlepszych reprezentacji. Kiedy są ćwierćfinały w siatkówce? Kiedy są ćwierćfinały MŚ siatkarzy?

Faza grupowa siatkarskiego mundialu zakończyła się w czwartek 18 września. Następnie drużyny przystąpiły do 1/8 finału. Ta faza potrwa od 20 do 23 września i wyłoni osiem najlepszych zespołów tegorocznych mistrzostw świata.

 

W tym gronie znaleźli się oczywiście polscy siatkarze. Najpierw bez większych problemów wygrali swoją grupę, pokonując Rumunię, Katar i Holandię. Następnie w 1/8 finału pokonali Kanadę w czterech setach. Tym samym w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Turcją.

Kiedy są ćwierćfinały w siatkówkę? Tę fazę organizatorzy podzielili na dwa dni.

 

W środę 24 września odbędą się dwa spotkania - w tym mecz Polska - Turcja. Tego samego dnia Argentyna lub Włochy zmierzą się z Belgią lub Finlandią.

 

Z kolei w czwartek 25 września odbędą się dwa kolejne spotkania. Bułgaria lub Portugalia zmierzy się z USA lub Słowenią oraz Tunezja lub Czechy sprawdzą swoje umiejętności w spotkaniu z Serbią lub Iranem.

 

Wszystkie mecze MŚ siatkarzy można oglądać w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go.

