Kolejna polska sztafeta z awansem do finału MŚ

Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda awansowały do finału sztafety 4x100 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Oliwer Wdowik, Łukasz Żak, Adrian Brzeziński i Dominik Kopeć odpadli w eliminacjach.

Polska sztafeta 4x100 metrów pobiegnie w finale

Polki uzyskały czas 42,83 i zajęły piąte miejsce w drugim biegu. W eliminacjach najlepsze były Amerykanki, które uzyskały najlepszy w tym roku wynik na świecie - 41,60.

 

Polacy uzyskali siódmy czas w pierwszym biegu - 38,59. Odpadli również Jamajczycy, choć w składzie ich sztafety był mistrz świata w biegu na 100 m - Oblique Seville. W eliminacjach najszybsi byli sprinterzy z Ghany, którzy poprawili rekord kraju na 37,79.

 

W niedzielę o medale powalczy osiem ekip. Do finału awansowały po trzy najlepsze sztafety z dwóch biegów eliminacyjnych i dwie pozostałe z najlepszymi czasami.

 

