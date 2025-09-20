Kolejna polska sztafeta z awansem do finału MŚ
Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda awansowały do finału sztafety 4x100 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Oliwer Wdowik, Łukasz Żak, Adrian Brzeziński i Dominik Kopeć odpadli w eliminacjach.
Ewa Swoboda: Nie będziemy nic obiecywać, ale w tym teamie możemy sporo zdziałać
Dominik Kopeć: Wiedzieliśmy, że stać nas na bieganie 38.30 s, ale niestety trochę nam zabrakło
Kryscina Cimanouska: Bardzo marzyłam o tym finale i mam nadzieję, że poprawimy ten wynik
Łukasz Żak: Mieliśmy duży potencjał, ale zmiany nie były rewelacyjne
Magdalena Niemczyk: Było trochę błędów na dystansie, ale mam nadzieję, że w finale wszystko będzie super
Pia Skrzyszowska: Zrobiłam drugi finał MŚ, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze
Polki uzyskały czas 42,83 i zajęły piąte miejsce w drugim biegu. W eliminacjach najlepsze były Amerykanki, które uzyskały najlepszy w tym roku wynik na świecie - 41,60.
ZOBACZ TAKŻE: Dobre wieści z Tokio. Polki w finale sztafety
Polacy uzyskali siódmy czas w pierwszym biegu - 38,59. Odpadli również Jamajczycy, choć w składzie ich sztafety był mistrz świata w biegu na 100 m - Oblique Seville. W eliminacjach najszybsi byli sprinterzy z Ghany, którzy poprawili rekord kraju na 37,79.
W niedzielę o medale powalczy osiem ekip. Do finału awansowały po trzy najlepsze sztafety z dwóch biegów eliminacyjnych i dwie pozostałe z najlepszymi czasami.
