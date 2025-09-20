Kolejna polska sztafeta z awansem do finału MŚ

Polki uzyskały czas 42,83 i zajęły piąte miejsce w drugim biegu. W eliminacjach najlepsze były Amerykanki, które uzyskały najlepszy w tym roku wynik na świecie - 41,60.

Polacy uzyskali siódmy czas w pierwszym biegu - 38,59. Odpadli również Jamajczycy, choć w składzie ich sztafety był mistrz świata w biegu na 100 m - Oblique Seville. W eliminacjach najszybsi byli sprinterzy z Ghany, którzy poprawili rekord kraju na 37,79.

W niedzielę o medale powalczy osiem ekip. Do finału awansowały po trzy najlepsze sztafety z dwóch biegów eliminacyjnych i dwie pozostałe z najlepszymi czasami.

PAP