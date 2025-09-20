Kolejny polski napastnik z golem w Holandii

Zawada wszedł na boisko w 76. minucie, a w 88. ustalił wynik meczu.

Groningen w tabeli zajmuje trzecie miejsce. Do prowadzącego Feyenoordu traci trzy punkty, ale lider swój mecz 6. kolejki rozegra w niedzielę.

29-letni napastnik był w przeszłości graczem Wolfsburga, Twente Enschede, Karlsruher SC, Wisły Płock, Arki Gdynia, Rakowa Częstochowa, koreańskiego Jeju United, Stali Mielec, nowozelandzkiego Wellington Phoenix, a bezpośrednio przed przejściem w lipcu do Groningen występował w holenderskim RKC Waalwijk.

Wcześniej debiutanckie trafienie na holenderskich boiskach zanotował inny z polskich napastników, Szymon Włodarczyk.

BS, PAP