Kolejny polski napastnik z golem w Holandii

Piłka nożna

Oskar Zawada zdobył swoją pierwszą bramkę dla Groningen. Polski piłkarz trafił do siatki w wygranym przez jego zespół u siebie meczu z SC Telstar 2:0 w 6. kolejce ligi holenderskiej.

fot. AFP
Oskar Zawada

Zawada wszedł na boisko w 76. minucie, a w 88. ustalił wynik meczu.

 

Groningen w tabeli zajmuje trzecie miejsce. Do prowadzącego Feyenoordu traci trzy punkty, ale lider swój mecz 6. kolejki rozegra w niedzielę.

 

29-letni napastnik był w przeszłości graczem Wolfsburga, Twente Enschede, Karlsruher SC, Wisły Płock, Arki Gdynia, Rakowa Częstochowa, koreańskiego Jeju United, Stali Mielec, nowozelandzkiego Wellington Phoenix, a bezpośrednio przed przejściem w lipcu do Groningen występował w holenderskim RKC Waalwijk.

 

Wcześniej debiutanckie trafienie na holenderskich boiskach zanotował inny z polskich napastników, Szymon Włodarczyk.

BS, PAP
HOLANDIAOSKAR ZAWADAPIŁKA NOŻNA
