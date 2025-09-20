Polska - Kanada siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025

Polacy przebrnęli przez fazę grupową bez większych problemów, inkasując komplet zwycięstw oraz punktów. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw pokonali Rumunię, a następnie Katar - w obu przypadkach bez straty seta.

Po dwóch spotkaniach ze znacznie niżej notowanymi rywalami, Biało-Czerwoni zmierzyli się z Holandią, a stawką było pierwsze miejsce w grupie. I tutaj wicemistrzowie olimpijscy oraz świata stanęli na wysokości zadania, mimo porażki w premierowym secie. A to oznaczało, że w 1/8 finału Polacy trafili na Kanadę.

Ekipa spod znaku liścia klonowego rywalizowała w grupie z Libią, Japonią oraz Turcją i podobnie jak Polska, po dwóch meczach miała komplet punktów i pewny awans. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wygrana z Japończykami bez straty seta. Z kolei w konfrontacji, w której stawką było pierwsze miejsce, siatkarze z Ameryki Północnej ulegli Turkom 0:3 i ostatecznie uplasowali się na drugiej lokacie.

Polacy wielokrotnie mierzyli się z Kanadą, chociażby w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Za każdym razem lepsi byli nasi siatkarze, chociaż ostatni mecz pod koniec czerwca dostarczył wielu emocji i zakończył się dopiero po tie-breaku.

Według drabinki turniejowej MŚ na Filipinach, triumfator spotkania Polska - Kanada zagra w ćwierćfinale ze zwycięzcą meczu Turcja - Holandia.

