Niesamowity powrót! Zwycięstwo polskich szczypiornistek

Biało-Czerwone od początku tygodnia przebywały na zgrupowaniu w Wałczu - pierwszym po pięciu miesiącach przerwy. Na zakończenie obozu przygotowawczego podopieczne Arne Senstada rozegrały sparing w Gnieźnie przeciwko reprezentacji Serbii. Dla obu drużyn był to element przygotowań do mistrzostw świata, które 27 listopada rozpoczną się w Niemczech i Holandii. Polki swoje mecze grupowe rozegrają w holenderskim 's-Hertogenbosch, gdzie zmierzą się z Chinami, Tunezją i Francją.

Spotkanie z Serbią rozpoczęło się dla naszej kadry bardzo niekorzystnie. Rywalki już w pierwszych czterech minutach zdobyły cztery bramki z rzędu, wychodząc na prowadzenie 4:0. Dopiero Monika Kobylińska przełamała niemoc strzelecką Polek, ale chwilę później znów nastąpił przestój w ofensywie. Serbki wykorzystały słabość w ataku naszej drużyny i powiększyły przewagę do 8:1.

Przełom nastąpił po przerwie na żądanie wziętej przez trenera Senstada - Polki odpowiedziały serią czterech trafień i zmniejszyły dystans. Niestety, dobra passa szybko się skończyła, a rywalki ponownie przejęły inicjatywę. Po 20 minutach gry na tablicy wyników widniał rezultat 13:7 dla Serbii. Na przerwę natomiast obie drużyny schodziły przy wyniku 16:11 dla rywalek Biało-Czerwonych.

Od razu po przerwie Polki ruszyły do odrabiania strat. W pierwszych pięciu minutach zdobyły trzy bramki, nie tracąc żadnej, co pozwoliło im zmniejszyć różnicę do dwóch trafień. Kilka chwil później doprowadziły do remisu 18:18, a następnie po skutecznej kontrze objęły prowadzenie. Przełomowym elementem w grze polskiego zespołu była solidna, dobrze zorganizowana obrona, która całkowicie zniwelowała atuty rywalek. W decydujących fragmentach spotkania przewagę naszej drużyny powiększyła świetna postawa Barbary Zimy między słupkami oraz wysoka skuteczność w ataku. Polki zbudowały pięciobramkową przewagę, której nie oddały już do końca. Ostatecznie zwyciężyły spotkanie 30:26.

MVP tego starcia została Magda Balsam.

Polska - Serbia 30:26 (11:16)

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima, Paulina Wdowiak - Aleksandra Olek, Natalia Janas, Monika Kobylińska, Magdalena Drażyk, Katarzyna Cygan, Magda Balsam, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska, Joanna Granicka, Natalia Nosek, Daria Michalak, Malwina Hartman, Karolina Kochaniak-Sala, Paulina Uścinowicz, Dagmara Nocun.

Serbia: Tamara Kostic, Jovana Risovic, Marijana Ilic - Sanja Radosavljevic, Teodora Majkic, Emilija Lazic, Dunja Tabak, Andjela Janijsusevic, Vladana Mitrovic, Tamara Kocic, Jovana Jovovic, Jovana Skrobic, Katarina Bojcic, Teodora Velickovic, Dunja Radevic, Nora Fajfric, Sara Garovic, Mia Medelijkovic.