Niesamowity powrót! Zwycięstwo polskich szczypiornistek
Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych zwyciężyła w meczu towarzyskim z Serbią 30:26. Spotkanie rozegrano w Gnieźnie na zakończenie zgrupowania przygotowawczego do mistrzostw świata, które wystartują 27 listopada w Niemczech i Holandii.
Polska - Serbia. Skrót meczu
Daria Michalak: Takie początki meczów na MŚ mogą wiele kosztować
Nikola Głębocka: Cieszy to, że podniosłyśmy się po pierwszej połowie
Malwina Hartman: Cieszę się, że mogłam zaliczyć debiut u siebie, miałam łezki w oczach
Monika Kobylińska: Nie jest łatwo wygrywać takie mecze, więc jestem tym bardziej dumna
Katarzyna Cygan: W przerwie meczu wyciągnęłyśmy wnioski z naszych błędów
Magda Balsam: Nie chcę szukać wymówek, ale długo ze sobą nie grałyśmy
Biało-Czerwone od początku tygodnia przebywały na zgrupowaniu w Wałczu - pierwszym po pięciu miesiącach przerwy. Na zakończenie obozu przygotowawczego podopieczne Arne Senstada rozegrały sparing w Gnieźnie przeciwko reprezentacji Serbii. Dla obu drużyn był to element przygotowań do mistrzostw świata, które 27 listopada rozpoczną się w Niemczech i Holandii. Polki swoje mecze grupowe rozegrają w holenderskim 's-Hertogenbosch, gdzie zmierzą się z Chinami, Tunezją i Francją.
ZOBACZ TAKŻE: ORLEN Wisła Płock niepokonana! Kolejny triumf w Lidze Mistrzów
Spotkanie z Serbią rozpoczęło się dla naszej kadry bardzo niekorzystnie. Rywalki już w pierwszych czterech minutach zdobyły cztery bramki z rzędu, wychodząc na prowadzenie 4:0. Dopiero Monika Kobylińska przełamała niemoc strzelecką Polek, ale chwilę później znów nastąpił przestój w ofensywie. Serbki wykorzystały słabość w ataku naszej drużyny i powiększyły przewagę do 8:1.
Przełom nastąpił po przerwie na żądanie wziętej przez trenera Senstada - Polki odpowiedziały serią czterech trafień i zmniejszyły dystans. Niestety, dobra passa szybko się skończyła, a rywalki ponownie przejęły inicjatywę. Po 20 minutach gry na tablicy wyników widniał rezultat 13:7 dla Serbii. Na przerwę natomiast obie drużyny schodziły przy wyniku 16:11 dla rywalek Biało-Czerwonych.
Od razu po przerwie Polki ruszyły do odrabiania strat. W pierwszych pięciu minutach zdobyły trzy bramki, nie tracąc żadnej, co pozwoliło im zmniejszyć różnicę do dwóch trafień. Kilka chwil później doprowadziły do remisu 18:18, a następnie po skutecznej kontrze objęły prowadzenie. Przełomowym elementem w grze polskiego zespołu była solidna, dobrze zorganizowana obrona, która całkowicie zniwelowała atuty rywalek. W decydujących fragmentach spotkania przewagę naszej drużyny powiększyła świetna postawa Barbary Zimy między słupkami oraz wysoka skuteczność w ataku. Polki zbudowały pięciobramkową przewagę, której nie oddały już do końca. Ostatecznie zwyciężyły spotkanie 30:26.
MVP tego starcia została Magda Balsam.
Polska - Serbia 30:26 (11:16)
Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima, Paulina Wdowiak - Aleksandra Olek, Natalia Janas, Monika Kobylińska, Magdalena Drażyk, Katarzyna Cygan, Magda Balsam, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska, Joanna Granicka, Natalia Nosek, Daria Michalak, Malwina Hartman, Karolina Kochaniak-Sala, Paulina Uścinowicz, Dagmara Nocun.
Serbia: Tamara Kostic, Jovana Risovic, Marijana Ilic - Sanja Radosavljevic, Teodora Majkic, Emilija Lazic, Dunja Tabak, Andjela Janijsusevic, Vladana Mitrovic, Tamara Kocic, Jovana Jovovic, Jovana Skrobic, Katarina Bojcic, Teodora Velickovic, Dunja Radevic, Nora Fajfric, Sara Garovic, Mia Medelijkovic.Przejdź na Polsatsport.pl