Pierwsze trafienie Polaka w nowym klubie! Przyczynił się do wygranej
Szymon Włodarczyk zdobył swoją pierwszą bramkę dla Excelsioru Rotterdam, do którego jest wypożyczony ze Sturmu Graz.
Szymon Włodarczyk
22-letni piłkarz otworzył wynik wygranego meczu na wyjeździe z FC Volendam 2:1 w 6. kolejce ligi holenderskiej.
Syn Piotra Włodarczyka, byłego reprezentanta Polski, na listę strzelców wpisał się w 10. minucie. W 60. został zmieniony.
ZOBACZ TAKŻE: Imponująca forma! Real Madryt z kolejnym zwycięstwem
W tabeli Excelsior zajmuje 13. miejsce. W sześciu meczach zgromadził sześć punktów.
FC Volendam - Excelsior Rotterdam 1:2 (1:1)
Bramki: Robin van Cruijsen 45 - Szymon Włodarczyk 10, Lewis Schouten 90+4.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Izrael - Włochy. Skrót meczu