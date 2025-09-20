Pierwsze trafienie Polaka w nowym klubie! Przyczynił się do wygranej

22-letni piłkarz otworzył wynik wygranego meczu na wyjeździe z FC Volendam 2:1 w 6. kolejce ligi holenderskiej.

Syn Piotra Włodarczyka, byłego reprezentanta Polski, na listę strzelców wpisał się w 10. minucie. W 60. został zmieniony.

ZOBACZ TAKŻE: Imponująca forma! Real Madryt z kolejnym zwycięstwem

W tabeli Excelsior zajmuje 13. miejsce. W sześciu meczach zgromadził sześć punktów.

FC Volendam - Excelsior Rotterdam 1:2 (1:1)

Bramki: Robin van Cruijsen 45 - Szymon Włodarczyk 10, Lewis Schouten 90+4.

PAP