Piast Gliwice w sobotnim wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem Radom powalczy o pierwszą wygraną w sezonie piłkarskiej ekstraklasy. - Mam nadzieję, że się przełamiemy – powiedział trener gości Max Moelder.



Przypomniał, że gospodarze nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich ligowych starć.



- Musimy jednak popatrzeć na siebie, na to, jak my będziemy wyglądali w tym spotkaniu. Nie chcemy zostać zmuszeni do gry w niskiej obronie. Radomiak ma w drużynie bardzo dużo indywidualnej jakości i musimy na to uważać – zaznaczył Szwed.

W ostatnim meczu jego drużyna zremisowała u siebie z Jagiellonią Białystok 1:1, grając w osłabieniu od 53. minuty po czerwonej kartce Quentina Boisgarda. Piast wyrównał w doliczonym czasie i to był jego czwarty remis z kolei.



Gliwiczanie zaczęli sezon od dwóch porażek (z Górnikiem Zabrze 0:1 i Wisłą Płock 0:2), mecze z Legią Warszawa i Lechem Poznań zostały przełożone.



- Nie mogę powiedzieć, że ta seria remisów mnie niepokoi, choć – jeśli zremisujemy pozostałe spotkania – nie będzie dobrze. Z drugiej strony – mamy też passę spotkań bez porażki. Na tle rywali wyglądaliśmy solidnie, mam nadzieję, że w kolejnych meczach osiągniemy zwycięstwo – zaznaczył.



Podczas gry Szwed zachowuje się przy linii bocznej spokojnie.



- Czasami może to denerwować kibiców, ale mnie bardzo zależy na wynikach. Przejmuję się tym. Muszę jednak pokazać zawodnikom, że się nie stresuję, że nad wszystkim panuję. Ostatnio tego stresu było nieco więcej, z racji czerwonej kartki. Dobrze wszystko zadziałało, bo decyzje o zmianach były odpowiednie – wyjaśnił.



Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Piast Gliwice od godz. 12:15 na Polsatsport.pl.

PI, PAP