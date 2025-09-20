Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarzy 2025. W ćwierćfinale Polska zmierzy się z Turcją. W 1/8 finału polscy siatkarze ograli Kanadyjczyków, natomiast Turcy pokonali Holendrów, grupowych rywali Polaków.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Ćwierćfinały zaplanowano na środę 24 września oraz czwartek 25 września. Półfinały odbędą się w sobotę 27 września.

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Polska - Turcja. Siatkówka. Kiedy ćwierćfinał? O której godzinie mecz siatkarzy?

Kiedy mecz siatkarzy Polska - Turcja? Ćwierćfinał mistrzostw świata w siatkówkę Polska - Turcja zostanie rozegrany w środę 24 września.

O której Polska - Turcja? Godzina meczu siatkarzy Polska - Turcja w ćwierćfinale nie została jeszcze podana przez organizatorów turnieju.

BS, Polsat Sport