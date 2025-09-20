Popiwczak otrzymał prezent po meczu. Jego reakcja mówi wszystko

Podopieczni Nikoli Grbicia odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu i tym samym zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju. Popiwczak odegrał kluczową rolę w grze defensywnej reprezentacji Polski, a po meczu podsumował swój występ w meczu z Kanadą.

- Jestem zadowolony ze swojej postawy. Dużo piłek wyglądało efektownie, ale tak naprawdę sporo z nich było stosunkowo łatwych do obrony - powiedział libero reprezentacji Polski.

29-latek otrzymał symboliczny upominek - figurkę słonia. W rozmowie po spotkaniu wyraził wdzięczność i podkreślił, jak bardzo docenia takie gesty.

- Nie wiem, czy to lokalny symbol, ale jeśli tak, to jestem naprawdę wdzięczny i mam nadzieję, że przyniesie nam szczęście także w kolejnych dniach turnieju - orzekł Polak.

Libero Biało-Czerwonych zwrócił również uwagę na atmosferę panującą na Filipinach. Docenił rosnące zainteresowanie siatkówką w tym kraju i podziękował miejscowej publiczności za głośne wsparcie, które - jak przyznał - dodaje drużynie dodatkowej energii w trakcie meczów.

- Szkoda, że reprezentacja Filipin już zakończyła udział w mistrzostwach. Wniosłaby sporo kolorytu do dalszej fazy rywalizacji. Czuć jednak, że kibice tutaj żyją siatkówką - rozmawiałem ze znajomym trenerem, który tu pracuje i mówił, że jest ogromne zainteresowanie tym sportem. Widać to po tym, jak wielu ludzi ogląda i wspiera drużyny. Myślę, że z każdą rundą będzie ich coraz więcej. Grać dla takich fanów to prawdziwa przyjemność - zakończył Popiwczak.