Raków Częstochowa - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę będą chcieli podreperować swoją reputację i konto punktowe w meczu z Legią Warszawa, z którą zmierzą się na własnym boisku.

Trener Marek Papszun nie próbował tłumaczyć postawy swojego zespołu i sam, podobnie jak kibice, miał wiele zastrzeżeń do swoich zawodników.

- Na pewno wszyscy, którzy dobrze życzą Rakowowi, nie chcą oglądać takich meczów jak ten ostatni, a zwłaszcza jego pierwsza połowa. Dla mnie takie mecze, jak ten z Górnikiem, są nie do przyjęcia. Jutro musi być dużo wyższy poziom we wszystkich aspektach naszej gry - ocenił szkoleniowiec Rakowa na piątkowej konferencji prasowej, poprzedzającej starcie z Legią.

- Robimy wszystko, by Raków był znów drużyną walczącą, nieustępliwą, a tego brakowało nam w poniedziałek. Musieliśmy poznać jak niektóre sprawy wyglądają z perspektywy zawodników i zastanowić się co robić, żeby było lepiej. Wydaje się, że kluczowy jest szeroko pojęty mental. Po tych kilku porażkach możemy też wyciągnąć pewne dodatkowe wnioski i mieć lepszy obraz rzeczywistości. Jak choćby tego, na kogo można liczyć w trudnej sytuacji - dodał Papszun.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków - Legia na Polsatsport.pl.

BS, PAP