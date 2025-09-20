Remis w hicie PKO BP Ekstraklasy
Raków Częstochowa i Legia Warszawa podzieliły się punktami. W sobotnim hicie PKO BP Ekstraklasy padł remis 1:1.
Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1:1 (1:1:)
Bramki: Ivi Lopez 45+7 (rzut karny) - Stojanović 41
Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Marko Bulat (77. Oskar Repka), Peter Barath, Jean Carlos Silva (55. Adriano Amorim) - Imad Rondic (62. Patryk Makuch), Jonatan Braut Brunes (77. Lamine Diaby-Fadika), Ivi Lopez (62. Michael Ameyaw).
Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Petar Stojanovic (75. Wahan Biczachczjan), Bartosz Kapustka, Damian Szymański, Juergen Elitim, Ermal Krasniqi (66. Noah Weisshaupt) - Mileta Rajovic (87. Antonio Colak).
Żółte kartki – Raków Częstochowa: Stratos Svarnas; Legia Warszawa: Damian Szymański, Petar Stojanovic, Steve Kapuadi.
Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork).
Widzów: 5 500.