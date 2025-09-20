Skrót meczu Polska - Kanada w MŚ siatkarzy (WIDEO)

W ćwierćfinale w środę podopieczni trenera Nikoli Grbica zmierzą się z Turcją, która wcześniej wygrała z Holandią również 3:1.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.

Skrót meczu Polska - Kanada:

