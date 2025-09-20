Skrót meczu Polska - Kanada w MŚ siatkarzy (WIDEO)
Polscy siatkarze pokonali Kanadyjczyków 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) w 1/8 finału mistrzostw świata na Filipinach. Zobacz skrót meczu Polska - Kanada w MŚ 2025.
W ćwierćfinale w środę podopieczni trenera Nikoli Grbica zmierzą się z Turcją, która wcześniej wygrała z Holandią również 3:1.
Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025
Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.
Skrót meczu Polska - Kanada:
