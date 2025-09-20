Spadek Polki w klasyfikacji siedmioboju. Dwie konkurencje do końca

W piątek Sułek-Schubert przebiegła 100 m ppł w 13,47, skoczyła wzwyż 1,80 m, pchnęła kulą 14,53, a w biegu na 200 m uzyskała czas 24,38.

26-letnia reprezentantka Polski w sobotniej sesji porannej w skoku w dal uzyskała 18. wynik - 5,78. Najlepsza w tej konkurencji była Brooks - 6,79. Amerykanka awansowała dzięki temu na drugie miejsce.

W pięciu konkurencjach Hall, która w dwóch poprzednich edycjach MŚ wywalczyła brąz i srebro, zdobyła 5041 pkt, Brooks - 4930, broniąca tytułu Johnson-Thompson - 4874, a Sułek-Schubert - 4590.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska Nafissatou Thiam z Belgii jest ósma - 4664.

Rekordzistka Polski najlepszą formę prezentowała w latach 2022-23, gdy zdobyła srebrne medale mistrzostw Europy w hali i na stadionie oraz wywalczyła srebro mistrzostw świata pod dachem. Później zaszła w ciążę i opuściła MŚ w Budapeszcie. W 2024 roku wznowiła starty i była 12. w paryskich igrzyskach.

KN, PAP