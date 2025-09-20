Przypomnijmy, że dla obu zawodniczek jest to drugie spotkanie w ciągu zaledwie kilku godzin. W piątek nad Seulem przeszły rzęsiste opady deszczu. W związku z tym nie udało się rozegrać meczów ćwierćfinałowych. W tej sytuacji zostały one przeniesione na sobotę. To oznaczało, że tenisistki, które zakwalifikują się do półfinałów, będą czekały dwa mecze w krótkim odstępie czasu.

Kilka godzin temu Świątek uporała się z Barborą Krejcikovą. Pierwszego seta wiceliderka rankingu WTA wygrała do zera, zaś drugiego do trzech. Dokładnie takim samym rezultatem zakończyło się starcie Joint z Clarą Tauson. Dodajmy, ze młoda Australijka nie była faworytką w konfrontacji z Dunką.

W drugim półfinale Katerina Siniakova zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową.

Świątek - Joint. Wynik meczu. Kto wygrał? Półfinał WTA w Seulu

Spotkanie Świątek - Joint rozpocznie się w sobotę 20 września ok. 10:00. Kiedy tylko się zakończy, podamy jego wynik.

mtu, Polsat Sport