Tauron Liga siatkarek: Składy drużyn na nowy sezon 2025/2026. Zawodniczki, trenerzy

Przed nami nowy sezon Tauron Ligi! W rozgrywkach wystartuje dwanaście drużyn. Kibice mogą spodziewać się wielu zmian kadrowych. W jakich składach kluby przystąpią do rywalizacji? Kto zagra w polskiej lidze siatkarek? Tauron Liga – kadry wszystkich drużyn na sezon 2025/2026, zawodniczki, trenerzy w galerii zdjęć.

Nowy sezon Tauron Ligi siatkarek rozpocznie się 9 października. Do rywalizacji o medale mistrzostw Polski przystąpi dwanaście zespołów. Rozegrają one fazę zasadniczą, systemem każdy z każdym - łącznie 22 kolejki gier. Osiem najlepszych drużyn tej części sezonu awansuje do fazy play-off.

 

Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu bronić będzie DevelopRes Rzeszów. Rysice w wielkim finale Tauron Ligi pokonały ŁKS Commercecon Łódź i po raz pierwszy w historii sięgnęły po mistrzostwo Polski. To był kapitalny sezon w wykonaniu rzeszowskich siatkarek, bo wywalczyły one również Puchar Polski. Podium Tauron Ligi uzupełniła drużyna PGE Grot Budowlani Łódź.

 

Przed nowym sezonem w większości klubów doszło do sporych ruchów kadrowych. Jakie zmiany nastąpiły? Jak będą wyglądały kadry drużyn Tauron Ligi w sezonie 2025/2026? Które siatkarki zmieniły barwy klubowe? Zobacz w galerii zdjęć:

 

