Tauron Liga siatkarek: Składy drużyn na nowy sezon 2025/2026. Zawodniczki, trenerzy

Nowy sezon Tauron Ligi siatkarek rozpocznie się 9 października. Do rywalizacji o medale mistrzostw Polski przystąpi dwanaście zespołów. Rozegrają one fazę zasadniczą, systemem każdy z każdym - łącznie 22 kolejki gier. Osiem najlepszych drużyn tej części sezonu awansuje do fazy play-off.

Zobacz także: Tauron Liga. Siatkarki wracają do gry! Kiedy rozpocznie się nowy sezon?

Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu bronić będzie DevelopRes Rzeszów. Rysice w wielkim finale Tauron Ligi pokonały ŁKS Commercecon Łódź i po raz pierwszy w historii sięgnęły po mistrzostwo Polski. To był kapitalny sezon w wykonaniu rzeszowskich siatkarek, bo wywalczyły one również Puchar Polski. Podium Tauron Ligi uzupełniła drużyna PGE Grot Budowlani Łódź.

Przed nowym sezonem w większości klubów doszło do sporych ruchów kadrowych. Jakie zmiany nastąpiły? Jak będą wyglądały kadry drużyn Tauron Ligi w sezonie 2025/2026? Które siatkarki zmieniły barwy klubowe? Zobacz w galerii zdjęć: