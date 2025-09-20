To miała być formalność dla Japonii, ale Turcy pokazali siatkówkę, która zaskoczyła wszystkich

Jechali na mistrzostwa świata jako kandydat do medalu



Japończycy rozpoczynali udział w tegorocznych mistrzostwach świata jako jeden z głównych kandydatów do medalu. W trzech ostatnich sezonach znajdowali się w ścisłej czołówce Ligi Narodów. Przed rokiem zagrali nawet w wielkim finale. Ostatnie tygodnie mieli bardzo dobre.

Choć odpadli w ćwierćfinale Ligi Narodów po porażce z Polakami, to jednak wcześniej zajęli czwarte miejsce w fazie zasadniczej. Do tego mistrzostwa świata rozgrywane są w Azji i to miał być kolejny atut siatkarzy z kraju Kwitnącej Wiśni.

Sensacyjna porażka. Turcy zagrali kapitalnie



Eksperci byli zgodni. Na otwarcie zmagań w grupie G mistrzostw świata miało obyć się bez niespodzianki. Spodziewano się gładkiego zwycięstwa Japończyków z Turkami. Obie drużyny dzieliła przepaść w rankingu FIVB. Do tego Azjaci na co dzień walczą o najwyższe cele w Lidze Narodów, a Turcy tylko w Lidze Europejskiej. Na boisku jednak nie było tego widać.

Reprezentacja Turcji zagrała kapitalnie. Napędzała się z każdą kolejną akcją. W dwóch setach Japończycy nie przekroczyli nawet bariery 20. punktów. To najlepiej pokazuje skalę dominacji. Turcy zagrali siatkówkę na najwyższym poziomie i w pełni zasłużenie wygrali 3:0. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli:

· Ramazan Efe Mandiraci (17),

· Adis Lagumdzija (15),

· Mirza Lagumdzija (8).

Wynik ten zaskoczył siatkarską społeczność z całego świata.

Porażka z Turcją nie była przypadkiem. Japończycy szybko pożegnali się z turniejem



Dwa dni później okazało się, że porażka z Turcją nie była dziełem przypadku. Japończycy kompletnie nie trafili z formą na mistrzostwa świata i już po dwóch kolejkach grupy G stracili szansę na awans. Mieli być rywalem Polaków w 1/8 finału lub ćwierćfinale, a nie wyszli nawet z grupy.

Czarę goryczy przelała porażka 0:3 z Kanadyjczykami w drugiej kolejce. Ekipa z Azji ponownie była bezradna i przegrała w pełni zasłużenie. Japończykom pozostał już tylko mecz pożegnania z Libią i tam powinni odnieść zwycięstwo na pocieszenie.

Turcja i Kanada grają dalej w Polsacie



Wszystkie mecze mistrzostw świata na Filipinach można oglądać na sportowych antenach Polsatu. To doskonała wiadomość dla polskich kibiców, którzy na bieżąco śledzą najważniejsze mecze siatkarskie w 2025 roku.

