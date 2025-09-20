To trzeba zobaczyć! Polskie medalistki MŚ w boksie wcieliły się w role komentatorek

Zadanie polegało na skomentowaniu skrótów swoich walk w "czasie rzeczywistym". Najpierw Rygielska "zrelacjonowała" występ Kaczmarskiej, a chwilę później druga z zawodniczek zrobiła to samo z pojedynkiem koleżanki. Obie reprezentantki Polski bawiły się przy tym bardzo dobrze. To trzeba zobaczyć!

Przypomnijmy, że z niedawno zakończonych mistrzostw świata w Liverpoolu Biało-Czerwoni przywieźli trzy medale. Wszystkie zdobyła reprezentacja kobiet. Złoto w kategorii +80kg wywalczyła Kaczmarska. Z kolei Rygielska sięgnęła po srebro w wadze do 60 kg. Komplet medalistek uzupełniła Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska w kategorii do 57 kg dołożyła do swojego dorobku kolejny srebrny medal.

Polki nie zamierzają spoczywać na laurach. Przed nimi kolejne wyzwania. Wkrótce czekają je kolejne występy w zawodach Pucharu Świata. Celem polskich zawodniczek jest powtórzenie sukcesów na igrzyskach olimpijskich, które za niespełna trzy lata odbędą się w Los Angeles.

mtu, Polsat Sport