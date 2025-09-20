To zwycięstwo odbiło się echem na całym świecie. Czesi upokorzyli siatkarską potęgę

Ciekawy pojedynek na otwarcie grupy H



Na otwarcie zmagań w grupie H siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach doszło do ciekawego pojedynku. Mierzyły się dwie europejskie nacje. Serbowie podejmowali Czechów i byli zdecydowanymi faworytami. W końcu to ekipa z Bałkanów na co dzień gra w Lidze Narodów i walczy z najlepszymi drużynami globu. Dla porównania Czesi rywalizują w Lidze Europejskiej, gdzie zdarzają się im wpadki ze średniakami. Nic dziwnego, że eksperci wskazywali na Serbów jako potencjalnych zwycięzców.

Czesi nie dali szans faworytom



Spotkanie odbyło się 14 września w Pasay. Pierwsze skrzypce w drużynie Serbii grali Pavle Perić, Drazen Luburić i Aleksandar Nedeljković. To jednak nie wystarczyło. Momentami gracze z Bałkanów byli bezradni. Czesi znakomicie weszli w to spotkanie i zaprezentowali skuteczną dojrzałą siatkówkę. Umiejętnie punktowali błędy swoich rywali. Do tego sami redukowali je do minimum, dzięki czemu prowadzili grę.

W premierowej odsłonie Czesi szybko odskoczyli na kilka punktów i utrzymali to do końca. Na tablicy wyników było 25:22. Drugi set wyglądał bardzo podobnie. W pewnym momencie nasi południowi sąsiedzi prowadzili już 22:17. W końcówce Serbowie przyspieszyli, jednak to nie wystarczyło i było 25:23 dla Czechów. To dodało im wiatru w żagle. Trzecia partia to już pełna dominacja ekipy prowadzonej przez Jiriego Novaka. Skończyło się 25:20 i efektownym zwycięstwem w trzech setach.

Bohaterowie czeskiej reprezentacji



O wygranej czeskiej drużyny przesądziło to, że zawodnicy wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności. Stworzyli zgrany kolektyw, który ofiarnie bronił i skutecznie atakował. Najwięcej punktów zdobyli:

· Patrik Indra (14),

· Lukas Vasina (13),

· Jan Galabov (9).

Ten pierwszy jest doskonale znany polskim kibicom. W sezonie 2024/2025 został wybrany najlepszym obcokrajowcem PlusLigi, notując świetne występy w Exact Systems Hemarpol Częstochowa.

Czesi z awansem do fazy pucharowej



Wygrana z Serbami sprawia, że Czesi byli na autostradzie do awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. W drugiej kolejce grupy H zmierzyli się z Brazylijczykami i przegrali 0:3. Decydujące było starcie w ramach trzeciej serii gier. Wówczas spotkali się z Chinami. Wygrali bez straty seta i zameldowali się w 1/8 finału, sensacyjnie eliminując z turnieju Canarinhos.

Mecze mistrzostw świata w Polsacie



Mecze tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn transmitowane są na sportowych antenach Polsatu. Tak też było z pojedynkiem Serbia - Czechy, który wzbudzał ogromne emocje.

