To zwycięstwo odbiło się echem na całym świecie. Czesi upokorzyli siatkarską potęgę

Siatkówka

To jedno z największych zaskoczeń pierwszej serii gier na mistrzostwach świata w siatkówce mężczyzn. Czesi upokorzyli siatkarską potęgę i w trzech setach rozbili Serbów, znacznie zwiększając swoje szanse na awans do fazy pucharowej. Ten mecz odbił się echem na całym świecie.

fot. FIVB
Czesi upokorzyli siatkarską potęgę

Ciekawy pojedynek na otwarcie grupy H


Na otwarcie zmagań w grupie H siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach doszło do ciekawego pojedynku. Mierzyły się dwie europejskie nacje. Serbowie podejmowali Czechów i byli zdecydowanymi faworytami. W końcu to ekipa z Bałkanów na co dzień gra w Lidze Narodów i walczy z najlepszymi drużynami globu. Dla porównania Czesi rywalizują w Lidze Europejskiej, gdzie zdarzają się im wpadki ze średniakami. Nic dziwnego, że eksperci wskazywali na Serbów jako potencjalnych zwycięzców.

 

Czesi nie dali szans faworytom


Spotkanie odbyło się 14 września w Pasay. Pierwsze skrzypce w drużynie Serbii grali Pavle Perić, Drazen Luburić i Aleksandar Nedeljković. To jednak nie wystarczyło. Momentami gracze z Bałkanów byli bezradni. Czesi znakomicie weszli w to spotkanie i zaprezentowali skuteczną dojrzałą siatkówkę. Umiejętnie punktowali błędy swoich rywali. Do tego sami redukowali je do minimum, dzięki czemu prowadzili grę.

 

W premierowej odsłonie Czesi szybko odskoczyli na kilka punktów i utrzymali to do końca. Na tablicy wyników było 25:22. Drugi set wyglądał bardzo podobnie. W pewnym momencie nasi południowi sąsiedzi prowadzili już 22:17. W końcówce Serbowie przyspieszyli, jednak to nie wystarczyło i było 25:23 dla Czechów. To dodało im wiatru w żagle. Trzecia partia to już pełna dominacja ekipy prowadzonej przez Jiriego Novaka. Skończyło się 25:20 i efektownym zwycięstwem w trzech setach.

 

Bohaterowie czeskiej reprezentacji


O wygranej czeskiej drużyny przesądziło to, że zawodnicy wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności. Stworzyli zgrany kolektyw, który ofiarnie bronił i skutecznie atakował. Najwięcej punktów zdobyli:

 

· Patrik Indra (14),

· Lukas Vasina (13),

· Jan Galabov (9).

 

Ten pierwszy jest doskonale znany polskim kibicom. W sezonie 2024/2025 został wybrany najlepszym obcokrajowcem PlusLigi, notując świetne występy w Exact Systems Hemarpol Częstochowa.

 

Czesi z awansem do fazy pucharowej


Wygrana z Serbami sprawia, że Czesi byli na autostradzie do awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. W drugiej kolejce grupy H zmierzyli się z Brazylijczykami i przegrali 0:3. Decydujące było starcie w ramach trzeciej serii gier. Wówczas spotkali się z Chinami. Wygrali bez straty seta i zameldowali się w 1/8 finału, sensacyjnie eliminując z turnieju Canarinhos.

 

Mecze mistrzostw świata w Polsacie


Mecze tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn transmitowane są na sportowych antenach Polsatu. Tak też było z pojedynkiem Serbia - Czechy, który wzbudzał ogromne emocje.

