Tomaszewski nadal prezesem związku

Wybrano również nowy zarząd PZS na kadencję 2025-29, w którym znaleźli się m.in. mistrzyni świata z 2005 roku w szpadzie i była ministra sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, były szef federacji Adam Konopka, uznany sędzia międzynarodowy Andrzej Witkowski czy brązowy medalista olimpijski we florecie z Barcelony Cezary Siess.

Tomaszewski jest profesorem nauk prawnych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji oraz prorektorem UW. Obecnie jest pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości ds. biegłych sądowych. Z szermierką związany od wielu lat. Trenował szablę w warszawskiej Legii. W zarządzie PZS pracuje od czterech kadencji. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję prezesa. Jest przewodniczącym komisji rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W wystąpieniu programowym Tomaszewski podkreślił, że jednym z najważniejszych celów jest stworzenie warunków polskim szermierzom, by zdobyli kwalifikacje na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028 i tam walczyli o medale. Z Paryża przed rokiem z brązem wróciła drużyna szpadzistek i było to pierwsze podium biało-czerwonych od 2008 roku.

- Dziękuję całemu środowisku szermierczemu za zaufanie i powtórne powierzenie mi zaszczytu pełnienia funkcji prezesa PZS. Jako osoba kochająca szermierkę, jestem oczywiście bardzo usatysfakcjonowany, a jednocześnie czuję dużą odpowiedzialność. Bycie prezesem to wymagające wyzwanie, bo zdaję sobie sprawę z oczekiwań środowiska. Wykorzystam wiedzę i doświadczenie, jakie zdobyłem w pierwszej kadencji - powiedział po wyborach Tomaszewski.

Jak podkreślił nowy-stary prezes, PZS będzie kontynuował politykę dialogu i otwartości na środowisko. Nowy zarząd ma regularnie spotykać się z okręgami i klubami oraz trenerami kadry. Zostanie zwiększona rola rady zawodniczej i rady trenerów. Będzie kontynuowany pomysł organizowania szkoleniowych paneli dyskusyjnych, podczas których środowisko szermiercze będzie wspólnie wypracowywało najlepsze dla rozwoju dyscypliny rozwiązania.

Przypomnijmy - niedawno pojawiła się znakomita wiadomość dla wszystkich fanów szermierki. Dotyczy współpracy Polsatu Sport i Polskiego Związku Szermierczego. Celem jest promocja i popularyzacja polskiej szermierki na sportowych antenach Polsatu oraz w portalu Polsatsport.pl.

BS, PAP