Wszystko jasne! Oto rywalka Igi Świątek w finale turnieju w Seulu

11. zawodniczka światowego rankingu wygrała z Czeszką 6:4, 6:2. W ten sposób utorowała sobie drogę do wielkiego finału, w której przyjdzie jej rywalizować z aktualną wiceliderką klasyfikacji WTA. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę na korcie centralnym. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 10:00 polskiego czasu.

Co ciekawe Polka i Rosjanka mierzyły się ze sobą dotąd aż siedmiokrotnie. W pięciu przypadkach górą w tych starciach była zawodniczka z Raszyna. Tylko dwa razy jako zwyciężczyni z kortu schodziła Aleksandrowa.

Tenisistka, która okaże się lepsza w finale, zdobędzie 500 punktów do rankingu WTA. Ponadto zarobi 164 tysiące dolarów.

mtu, Polsat Sport