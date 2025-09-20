Wszystko jasne! Oto rywalka Igi Świątek w finale turnieju w Seulu

Tenis

W finale turnieju WTA w Seulu dojdzie do starcie dwóch najwyżej rozstawionych tenisistek w zmaganiach. Iga Świątek (nr 1) zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową (nr 2). W drugim półfinale Rosjanka w dwóch setach pokonała Katerinę Siniakovą.

Wszystko jasne! Oto rywalka Igi Świątek w finale turnieju w Seulu
Fot. PAP
Jekaterina Aleksandrowa

11. zawodniczka światowego rankingu wygrała z Czeszką 6:4, 6:2. W ten sposób utorowała sobie drogę do wielkiego finału, w której przyjdzie jej rywalizować z aktualną wiceliderką klasyfikacji WTA. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę na korcie centralnym. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 10:00 polskiego czasu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Dwa mecze w ciągu kilku godzin i dwa zwycięstwa! Iga Świątek w finale turnieju w Seulu

 

Co ciekawe Polka i Rosjanka mierzyły się ze sobą dotąd aż siedmiokrotnie. W pięciu przypadkach górą w tych starciach była zawodniczka z Raszyna. Tylko dwa razy jako zwyciężczyni z kortu schodziła Aleksandrowa. 

 

Tenisistka, która okaże się lepsza w finale, zdobędzie 500 punktów do rankingu WTA. Ponadto zarobi 164 tysiące dolarów. 

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKJEKATERINA ALEKSANDROWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W SEULU
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Taylor Townsend Katerina Siniakova - Anna Bondar Moyuka Uchijima. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 