W Seulu o finał podopieczna trenera Wima Fissette'a ok. godz. 10 czasu polskiego powalczy z Australijką Joint. 19-latka w ćwierćfinale gładko uporała się z rozstawioną z numerem trzecim Dunką Clarą Tauson, wygrywając... 6:0, 6:3, choć w drugiej partii przegrywała już 1:3.

Ze Świątek urodzona w amerykańskim Detroit tenisistka, która w tym sezonie wygrała imprezy WTA w Rabacie oraz Eastbourne i była już 37. na liście światowej, a obecnie jest 46., nie miała jeszcze okazji się zmierzyć na korcie.

Półfinał zawodów w Seulu to 59 tys. dolarów finansowej premii i 195 punktów do rankingu. Awans do finału oznaczałby kolejne 130, a triumf jest wart łącznie 500 punktów. Ta zdobycz pozwoli Polce nieco zbliżyć się do prowadzącej w klasyfikacji tenisistek, a nieobecnej w Korei Płd. Aryny Sabalenki. Obecnie różnica między nimi wynosi aż 3292.

Ważniejsze jednak będą dwa kolejne turnieje - w Pekinie i Wuhan. W nich za zwycięstwa będzie po 1000 punktów. Świątek w ubiegłym roku w nich nie uczestniczyła, więc może tylko zyskać. Białorusinka natomiast w poprzednim sezonie wywalczyła 1215 pkt za ćwierćfinał w Pekinie i triumf w Wuhan, a już wiadomo, że w stolicy Chin nie zagra.

Relacja live i wynik meczu Iga Świątek - Maya Joint na Polsatsport.pl. Początek ok. 10:00.

PAP