Na drodze do półfinału Siniakova nie straciła choćby seta. W ćwierćfinale Czeszka pokonała Suzan Lamnens 6:1, 7:5. 77. zawodniczka światowego rankingu ma na swoim koncie pięć zwycięstw w zmaganiach rangi WTA. Po raz ostatni z wiktorii cieszyła się w październiku 2023 roku w Nanchang.

Tyle samo wygranych turniejów ma Aleksandrowa. Rosjanka jednak trochę krócej czeka na triumf, bo od lutego tego roku. Wówczas okazała się najlepsza w Linzu. Dodajmy, że 31-latka w stolicy Korei Południowej została rozstawiona z numerem drugim. Wyżej tylko z uczestniczek sklasyfikowana jest Iga Świątek.

Obie tenisistki mierzyły się ze sobą siedmiokrotnie. Trzy razy lepsza była Czeszka, a w czterech przypadkach górą była Rosjanka.

