Zidane w reprezentacji Algierii! To już potwierdzone
Luca Zidane, syn francuskiego rozgrywającego, Zinedine'a, zmienił przynależność reprezentacyjną na Algierię. Daje to bramkarzowi możliwość pójścia w ślady ojca i gry na piłkarskim mundialu w przyszłym roku.
Zmiana przynależności Zidane'a po grze dla Francji w drużynach juniorskich została zatwierdzona w piątek przez FIFA i opublikowana na platformie Change of Association.
Luca Zidane występuje w drugoligowym hiszpańskim klubie Granada. Jego zmiana przynależności reprezentacyjnej wskazuje na to, że federacja algierska szuka nowych opcji wśród bramkarzy.
Algieria wystawiła czterech bramkarzy w ciągu ostatniego roku w meczach zespołu narodowego. Alexis Guendouz z Mouloudia Alger jest pierwszym wyborem. Pojawili się również Oussama Benbot (USM Alger), Anthony Mandrea, który gra we francuskiej trzeciej lidze oraz Alexandre Oukidja z ligi serbskiej.
27-letni Zidane jest drugim z czterech braci, którzy przeszli przez akademię Realu Madryt. Rozegrał dwa mecze w barwach Realu Madryt i ma doświadczenie w La Liga w Rayo Vallecano, ale przez ostatnie cztery sezony grał w drugiej lidze hiszpańskiej w Eibar, a teraz w Granadzie.
Zidane wystąpił w reprezentacji Francji na kilku poziomach juniorskich, w tym do lat 20, co teraz wymagało formalnej zmiany statusu reprezentacyjnego, aby móc grać w barwach Algierii.
Kwalifikacje do reprezentacji północnoafrykańskiej uzyskał dzięki ojcu, którego rodzice pochodzili z regionu Kabylii w Algierii.
Oczekuje się, że Algieria zapewni sobie miejsce w finałach mundialu 2026 roku w meczu kwalifikacyjnym z Somalią, który odbędzie się 6 października.
Zinedine Zidane zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 1998 roku. Został wyrzucony z boiska za faul w finale w 2006 roku w Niemczech, gdzie "Trójkolorowi" przegrali z Włochami.