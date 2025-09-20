Zidane w reprezentacji Algierii! To już potwierdzone

Luca Zidane, syn francuskiego rozgrywającego, Zinedine'a, zmienił przynależność reprezentacyjną na Algierię. Daje to bramkarzowi możliwość pójścia w ślady ojca i gry na piłkarskim mundialu w przyszłym roku.

Fot. PAP
Luca Zidane (z lewej) będzie reprezentował Algierię.

Zmiana przynależności Zidane'a po grze dla Francji w drużynach juniorskich została zatwierdzona w piątek przez FIFA i opublikowana na platformie Change of Association.

 

Luca Zidane występuje w drugoligowym hiszpańskim klubie Granada. Jego zmiana przynależności reprezentacyjnej wskazuje na to, że federacja algierska szuka nowych opcji wśród bramkarzy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarze przegrali z Metallicą i Iron Maiden. "To jest niedopuszczalna sytuacja"

 

Algieria wystawiła czterech bramkarzy w ciągu ostatniego roku w meczach zespołu narodowego. Alexis Guendouz z Mouloudia Alger jest pierwszym wyborem. Pojawili się również Oussama Benbot (USM Alger), Anthony Mandrea, który gra we francuskiej trzeciej lidze oraz Alexandre Oukidja z ligi serbskiej.

 

27-letni Zidane jest drugim z czterech braci, którzy przeszli przez akademię Realu Madryt. Rozegrał dwa mecze w barwach Realu Madryt i ma doświadczenie w La Liga w Rayo Vallecano, ale przez ostatnie cztery sezony grał w drugiej lidze hiszpańskiej w Eibar, a teraz w Granadzie.

 

Zidane wystąpił w reprezentacji Francji na kilku poziomach juniorskich, w tym do lat 20, co teraz wymagało formalnej zmiany statusu reprezentacyjnego, aby móc grać w barwach Algierii.

 

Kwalifikacje do reprezentacji północnoafrykańskiej uzyskał dzięki ojcu, którego rodzice pochodzili z regionu Kabylii w Algierii.

 

Oczekuje się, że Algieria zapewni sobie miejsce w finałach mundialu 2026 roku w meczu kwalifikacyjnym z Somalią, który odbędzie się 6 października.

 

Zinedine Zidane zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 1998 roku. Został wyrzucony z boiska za faul w finale w 2006 roku w Niemczech, gdzie "Trójkolorowi" przegrali z Włochami.

PAP
