Amerykanie wygrali sztafetę 4x100 m

Noah Lyles, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey i Christian Coleman triumfowali najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 37,29.

ZOBACZ TAKŻE: Wiadomości nadeszły chwilę po biegu... Reprezentacja Polski zdyskwalifikowana!

Lyles w MŚ w Tokio zdobył trzy medale, w tym dwa złote. Wcześniej wygrał bieg na 200 m oraz był trzeci w biegu na 100 m.

Brendon Rodney, Jerome Blake, Andre De Grasse i Aaron Brown uzyskali czas 37,55. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok i Elvis Afrifa poprawili rekord Holandii na 37,81. Sprinterom z Ghany do podium zabrakło 0,12 s.