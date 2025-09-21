Amerykanie wygrali sztafetę 4x100 m

Amerykańscy sprinterzy wygrali sztafetę 4x100 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Srebrny medal zdobyli Kanadyjczycy, a brąz wywalczyli Holendrzy. Polacy odpadli w eliminacjach.

Noah Lyles, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey i Christian Coleman triumfowali najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 37,29.

 

Lyles w MŚ w Tokio zdobył trzy medale, w tym dwa złote. Wcześniej wygrał bieg na 200 m oraz był trzeci w biegu na 100 m.

 

Brendon Rodney, Jerome Blake, Andre De Grasse i Aaron Brown uzyskali czas 37,55. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok i Elvis Afrifa poprawili rekord Holandii na 37,81. Sprinterom z Ghany do podium zabrakło 0,12 s.

