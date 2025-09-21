Czerwone Smoki znów zagrają z siatkarskim mistrzem świata! Jednostronny mecz w 1/8 finału

Spotkanie 1/8 finału lepiej rozpoczęli siatkarze Finlandii (2:5, 6:10), ale Belgowie w środkowej części seta odrobili straty w jednym ustawieniu (12:12). Gra się wyrównała, a losy tej partii rozstrzygnęli na swoją korzyść reprezentanci Belgii, wygrywając cztery akcje od stanu 21:21. Mathijs Desmet zakończył atakiem długą wymianę i całego seta (25:21). Mocną bronią Belgów był w tej partii blok (pięć punktowych), a bohaterem - Sam Deroo, który wywalczył aż dziesięć oczek.

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku (8:8), inicjatywę przejęli siatkarze reprezentacji Belgii. W środkowej części seta zbudowali solidną zaliczkę (17:11), wykorzystując słabszy fragment i błędy rywali. W końcówce Belgowie kontrolowali sytuację, a ich zdecydowane zwycięstwo 25:17 stało się faktem, gdy z przechodzącej piłki uderzył Mathijs Desmet.

Belgia uzyskała przewagę w pierwszych akcjach trzeciej partii (8:4), ale Finowie wrócili do gry i odrobili straty, wygrywając serię akcji (10:10). Przez pewien czas oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip, ale w końcówce pewnie punktowali Belgowie. Wygrali pięć kolejnych akcji i odskoczyli przeciwnikom (23:18), a zepsuta zagrywka Finów dała im piłkę meczową (24:19). Rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Ferre Reggers atakiem blok-aut przypieczętował awans Belgii do ćwierćfinału (25:21).

Najwięcej punktów: Ferre Reggers (20), Sam Deroo (19) – Belgia; Joonas Jokela (14) – Finlandia. Belgowie mieli przewagę w ataku, ich mocną bronią był blok (8–1), a Finowie próbowali odgryźć się zagrywką (0–4). Finlandia oddała rywalom jednego seta błędami własnymi (25, przy 18 Belgów).

Belgowie grają więc dalej i wciąż pozostają niepokonani w mistrzostwach świata 2025. W grupie F ograli 3:0 Ukrainę, 3:2 Włochy i 3:0 Algierię. W ćwierćfinale ponownie zmierzą się z reprezentacją Italii.



Belgia – Finlandia 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

Belgia: Wout D'heer, Seppe Rotty, Ferre Reggers, Stijn D'Hulst, Sam Deroo, Pieter Coolman – Gorik Lantsoght (libero) oraz Mathijs Desmet, Samuel Fafchamps, Seppe Van Hoyweghen. Trener: Emanuele Zanini.

Finlandia: Severi Savonsalmi, Luka Marttila, Fedor Ivanov, Joonas Mikael Jokela, Antti Ronkainen, Petteri Tyynismaa – Niklas Aleksi Breilin (libero) oraz Miika Haapaniemi, Eemi Tervaportti, Niko Suihkonen. Trener: Olli Kunnari.

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY